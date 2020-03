Steeds meer werven in Kortrijk vallen stil: heraanleg kruispunt Pirroen stopgezet, ook vernieuwing stationsbuurt deels opgeschort Peter Lanssens

19 maart 2020

17u13 0 Kortrijk Er vallen steeds meer werven stil. Wat tijdens de coronacrisis bij aannemers niet altijd met het niet kunnen toepassen van de regels rond sociale afstand te maken heeft. Er is door de crisis bijvoorbeeld ook een gebrek aan asfalt. Waardoor de heraanleg van kruispunt Pirroen in Kortrijk stopgezet is. De werken in de stationsbuurt zijn ook (deels) opgeschort. Er wordt wel nog doorgewerkt aan de autotunnel op Appel, maar de werken voor parking Station liggen stil.

Zowel bij het agentschap wegen en verkeer (AWV) als bij de stad merken ze dat er steeds meer grote en kleine werven sluiten, alhoewel er (nog) geen federale verplichting is. “Wat buiten de regels rond sociale afstand ook andere redenen heeft. Zo ligt dus onder meer een tekort aan grondstoffen zoals asfalt en beton aan de basis”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). “Waardoor het niet mogelijk is om werven af te werken en open te stellen voor verkeer.”

Lange lijst

De lijst met (wegen)werken die stopgezet worden, groeit snel. Zo wordt er niet meer in de Meensesteenweg gewerkt, ter hoogte van de begraafplaats Sint-Jan. Ook de werken in de Magerstraat in Sente zijn stilgelegd, terwijl de afwerking van de Beverlaai in de Doorniksewijk is uitgesteld. De heraanleg van het kruispunt Pirroen van de Oudenaardsesteenweg met de Beekstraat en Verriestlaan is stilgelegd wegens een gebrek aan asfalt. De aanleg van de parking Station aan het Conservatoriumplein is stilgelegd. Verder onder meer stilgelegd: de werf Disgracht in Heule.

Ook geplande werken kunnen nog niet opstarten, zoals de heraanleg van Sint-Anna in Marke en de restauratie van Cine palace in Kortrijk. Wanneer de werken hervatten of opstarten, wordt later gecommuniceerd.

Werven beveiligen

Aan aannemers wordt altijd gevraagd om gesloten werven te beveiligen, vooraleer te vertrekken. Dat betekent onder meer: putten toeleggen, kabels en elektrisch materiaal veilig opslaan en de signalisatie extra controleren. Wie toch nog een gevaarlijke situatie op een werf vaststelt, meldt dat door uitleg en een foto te mailen naar minderhinder@kortrijk.be. Er wordt daarna zo snel mogelijk bekeken om het probleem op te lossen. Ook het agentschap wegen en verkeer (AWV) laat geen nieuwe werven opstarten nu, tenzij het voor de verkeersveiligheid echt noodzakelijk is. Alle info over huidige en toekomstige AWV-werven staat op www.wegenenverkeer.be.

De dienstverlening naar de burger blijft wel altijd verzekerd. Een melding doen over een probleem langs een AWV-weg doe je via het Meldpunt Wegen: www.meldpuntwegen.be. Gevaarlijke situaties die een dringende tussenkomst vragen, worden altijd aan de politie gemeld via het nummer 101.