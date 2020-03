Steeds meer Kortrijkse handelszaken sluiten zelf: “Om iedereen te beschermen” Peter Lanssens & Joyce Mesdag

16 maart 2020

14u04 70 Kortrijk Steeds meer handelaars in Kortrijk sluiten spontaan zelf de deuren, tot de coronacrisis bedwongen is. “Om de klanten, ons personeel en onszelf te beschermen”, klinkt het. Een overzicht.

*Damesboetiek Magnificence in de Steenpoort sluit. “Een zeer moeilijke beslissing, maar ik neem mijn verantwoordelijkheid. Online bestellen blijft wel nog mogelijk”, zegt Delphine Fortry.

*Tattooshops sluiten op eigen initiatief: “Omdat we geen afstand kunnen houden van klanten en verdere besmetting willen voorkomen”, zegt Cindy Frey van Cindy Frey Tattoo Studio. “We hebben veel financiële schade, maar we nemen onze verantwoordelijkheid. We roepen tattoo-artiesten ook op om mondmakers aan de zorgsector te doneren”, aldus Frey. Ook Revolver Tattoos gaat dicht.

*Frituur Thelma & Louise in de Burgemeester Reynaertstraat sluit de deuren.

*Seda’s bloemenatelier op Overleie sluit de deuren.

*Plantastic op het Overbekeplein sluit de deuren. “Het gezond verstand en de algemene solidariteit doen ons inzien dat volledig sluiten de enige juiste optie is”, zeggen Marjolein Vermeulen en François Cauliez.

*Boekenhuis Theoria op het Casinoplein sluit de deuren.

*Ensemble in de Grijze-Zustersstraat sluit de deuren. “Want door enkel op zaterdag te sluiten, houden we het virus niet tegen”, zegt Maxine Marie Stock.

*Boetiek Garderobe op het Vandaleplein sluit. “Omdat we het echt niet kunnen maken om als kleinhandel de deuren wijd open te zwaaien en risico’s te nemen”, zegt Liselotte Casteur. “Hoezeer dit ook pijn doet en hoe hard ik mijn Garderobe en jullie ga missen.”

*Schoonheidssalon Sense of Beauty op het Overbekeplein gaat dicht.

*Madame Cézanne in de Rijselsestraat sluit.

*Studio Stitch in de Diksmuidekaai sluit.

*Modezaak The Golden House in de Vaartstraat sluit: “De gezondheid van iedereen primeert“, zegt Sophie Gheysens. “We vinden het daarom onze morele plicht om zo weinig mogelijk fysiek contact te stimuleren. Laat ons allemaal heel verstandig zijn, goed voor onszelf en onze omgeving zorgen en vooral samen positief blijven.”

*Non Moodshop in de Grijze-Zustersstraat sluit.

*Lifestylewinkel Byttebier en lunchrestaurant en koffiebar La Cantine (in hetzelfde pand) zijn dicht op het Vandaleplein.

*Instituut Illu in de Burgemeester Danneelstraat sluit. “We kunnen de veiligheid niet meer garanderen. Daar wij constant in aanraking komen met de klanten”, klinkt het. “Geen gemakkelijke beslissing en met pijn in het hart. Maar we moeten allen ons steentje bijdragen om dit virus zo snel mogelijk tegen te houden.”

*Tangram juwelen, kledij en accessoires in de Nieuwstraat sluit. “Het wordt financieel een zware periode. Maar dat kunnen we niet boven gezondheid plaatsen. Jullie hebben ons gebracht tot waar we nu zijn. We hebben er het volste vertrouwen in dat we er samen met jullie terug doorgeraken.

*Drumschool Gino Kesteloot in de Hoge Dreef in Heule sluit.