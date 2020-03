Steeds meer bloemen voor ziekenhuispersoneel van AZ Groeninge: “Als dank voor tomeloze inzet” Peter Lanssens

23 maart 2020

12u53 8 Kortrijk De medewerkers van het Kortrijkse ziekenhuis AZ Groeninge zijn zondag door bloemisten van het onlineplatform Tifiori ‘in de bloemen gezet’. Er werden 150 bloemstukken geleverd. “Als bedanking voor hun inzet.” Er zijn nog meer gelijkaardige acties. Zo is Ro-Chiro in Kortrijk met een inzameling van geld gestart om bij Kortrijkse handelaars bloemen te kopen voor de zorgsector.

De 150 via Tifiori geleverde bloemstukken kregen ondertussen allemaal een mooie plaats in AZ Groeninge, het ziekenhuis in Hoog Kortrijk. “We vinden die solidariteitsacties bijzonder tof, ze worden hier ten zeerste gewaardeerd”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. “Zo kregen we ook al veel tekeningen, die we aan de inkom uithangen.” En er is nog meer op komst. Want nu zet ook Ro-Chiro in Kortrijk een actie op poten.

We gaan met het geld na de lockdown bloemen kopen bij Kortrijkse bloemisten. We geven deze bloemen aan de mensen van de zorg af. Om ze te bedanken. En zo steken we ook de lokale handelaars een hart onder de riem. Groepsleider Jeppe Remy van Ro-Chiro

Hart onder de riem

“Mensen kunnen een vrije bijdrage storten op het rekeningnummer BE34 3771 1593 0090”, zegt Jeppe Remy, groepsleider van Ro-Chiro. “We gaan met het geld na de lockdown bloemen kopen bij Kortrijkse bloemisten. We geven deze bloemen vervolgens aan de mensen van de zorg af. Om ze te bedanken voor alles wat ze tijdens de coronacrisis doen en betekenen. En zo steken we tegelijk ook de lokale handelaars een hart onder de riem.”