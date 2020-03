Steeds meer applaus in Kortrijk: “In Palfijnstraat zelfs in wit trouwkleed” Peter Lanssens

21 maart 2020

11u39 0 Kortrijk Het handengeklap elke dag om 20 uur, om iedereen te bedanken die ons in deze coronacrisis helpt, zwelt ook in Kortrijk aan. In de Jan Palfijnstraat maken ze er nu zelfs telkens een kort eventje van, met muziek en een verkleedpartij. Zo trok Nele Tassaert vrijdagavond spontaan haar wit trouwkleed aan.

“Ik was ’s middags vergeten om een wit laken uit te hangen buiten, dus trok ik ’s avonds maar mijn trouwkleed als wit laken aan”, knipoogt ze. De respons was vrijdagavond behoorlijk groot in de Jan Palfijnstraat, onder de tonen van muziek van Balthazar. Vanavond weerklinkt Goose in de Jan Palfijnstraat. “Ik roep iedereen op om mee te doen en zich te verkleden. Ik ben zelf nog aan het nadenken welke tenue ik vanavond aan doe”, aldus Nele Tassaert. Tot slot: het applaus is er om de hele zorgsector een hart onder de riem te steken. Maar het applaus is er evenzeer voor andere helpende handen zoals politie, brandweer, douane enzovoort, voor iédereen die zich inzet in deze crisis. En we herhalen: blijf tijdens het applaus in uw raam- of deuropening of op uw balkon staan. Hou afstand en vormen zeker geen groepen om te applaudisseren.