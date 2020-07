Stationsproject op kruissnelheid, alle funderingswerken van de parking zijn klaar Joyce Mesdag

10 juli 2020

15u14 0 Kortrijk De werken aan de stationsomgeving schieten goed op. De funderingswerken van de parking zijn klaar. Bewoners kregen een brief in de bus met een stand van zaken.

De bouw van de ondergrondse parking vordert snel. “Dat komt door de uitzonderlijke manier van bouwen”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). “We bouwen van boven naar beneden: eerst voeren we alle funderingstechnieken uit. Aansluitend leggen we de dakplaat op volle grond. Eens een zone van de dakplaat is uitgehard, wordt deze meteen ondergraven. Als de dakplaat en de ondergraving van een deel van een verdieping klaar is, starten we daar met de vloerplaat van de verdieping onder de uitgeharde plaat. En zo bouwen we telkens verder, van boven naar beneden. Waar zitten we nu? Alle funderingswerken van de parking zijn klaar. Tegen het bouwverlof ligt 80% van de dakplaat van verdieping -1 er en zal deze voor 40% ondergraven zijn. Na het bouwverlof werken we de dakplaat verder af en starten we met de vloerplaat van verdieping -1.”

Het zomerverlof staat voor de deur. “Ook de medewerkers van de werven in de stationsomgeving gaan van 20 juli tot14 augustus met welverdiende vakantie. De werf van de parking (Conservatoriumplein) ligt in deze periode volledig stil. Op de werf van de tunnel (Zandstraat) zal er wel nog heel beperkte activiteit zijn.”

De werken startten vorig najaar. De gefaseerde werken, bouw van een nieuw station inbegrepen, duren zeker tien jaar.

De integrale nieuwsbrief kan je hier lezen.