Start van solden zonder funshoppen: “Maak er geen daguitstap van, maar alle winkels zijn wel open” Peter Lanssens

28 juli 2020

08u26 6 Kortrijk Het wordt een ongewone start van de solden komend weekend in Kortrijk. De stad schrapt alle voorziene animatie en trekt alle marketingacties in. Maak er geen daguitstap van, is de boodschap. “Funshoppen is niet aan de orde”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Maar de solden en koopjes blijven. De winkels zullen komend weekend op zaterdag 1 én zondag 2 augustus open zijn, ook in het winkelcentrum K.”

Vanaf nu winkel je weer alleen, zo besliste de Nationale Veiligheidsraad afgelopen maandag. Uitzonderingen zijn volwassenen die een minderjarige of hulpbehoevende persoon assisteren. Je mag maximaal een half uur in een winkel binnen blijven, tenzij je een afspraak hebt. Vervelend, maar volgens virologen is het één van de nuttige maatregelen om de tweede coronagolf hopelijk snel onder controle te krijgen.

De gevolgen voor de start van de solden zijn ook in Kortrijk niet min. Funshoppen is verboden, functioneel shoppen mag wel. De stad trekt alle voorziene marketingacties in, zoals een geplande advertentie in de regionale krant La Voix du Nord. Want het is nu niet het moment om Noord-Fransen aan te trekken. De meeste Noord-Fransen komen niet naar Kortrijk om functioneel te shoppen en komen niet alleen. Campagnes op sociale media zijn ingetrokken. En er zal komend weekend geen animatie zijn in het winkelwandelgebied.

Functioneel shoppen heeft ook voordelen. Want terwijl de vrouw winkelt, kan de man rustig een terrasje meepikken, zonder mondmasker. Ik zit in een WhatsApp-groep met 180 handelaars. Er is begrip. De handelaars zijn opgelucht dat de winkels open mogen blijven Schepen van Economie Arne Vandendriessche

“De animatie en marketing worden uitgesteld naar een ander moment. Dat zal wellicht de eindejaarsperiode of het voorjaar van 2021 worden”, vertelt Arne Vandendriessche. “Ik kan het wel niet genoeg herhalen: de solden en koopjes blijven. De winkels zullen open zijn, zowel op zaterdag als zondag. Want de handelaars blijven op wat extra omzet rekenen, om de zomercollectie buiten te krijgen en de wintercollectie op te starten. En de mensen hebben recht op solden. Functioneel shoppen heeft ook voordelen. Want terwijl de vrouw winkelt, kan de man rustig een terrasje meepikken, zonder mondmasker. Ik zit in een WhatsApp-groep met 180 handelaars. Er is begrip. De handelaars zijn opgelucht dat de winkels open mogen blijven. Hopelijk zien ze wat volk.”

Stewards en politie waken

Het winkelwandelgebied krijgt weer onthaalpoorten, looplijnen en nadars om wachtzones aan winkels af te bakenen, net zoals in mei al het geval was. “Shop verstandig”, benadrukt Vandendriessche. “Zet een mondmasker op, ontsmet uw handen, respecteer de looplijnen en hou afstand. Stewards houden een oogje in het zeil. Indien ze iemand opmerken die zich niet aan de regels wil houden, halen ze er de politie bij. De politie volgt trouwens ook de camerabewaking. Overtreders krijgen een boete van 250 euro, per persoon.”