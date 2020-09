Stan Leemans en Kortrijk Spurs staan voor beslissend bekerduel met Oostkamp: “Weten wat ons te doen staat” Bjorn Vandenabeele

22 september 2020

12u55 0 Kortrijk De mannenploeg A van basketbalclub Kortrijk Spurs staat komend weekend in de Beker van België voor een beslissend duel met KBBC Oostkamp. Bij winst stoot Kortrijk door naar de volgende ronde. Stan Leemans wil alvast revanche nemen voor de verloren heenwedstrijd.

“De volgende wedstrijd is beslissend voor kwalificatie en daarom is het erg belangrijk dat we beter spelen dan in onze eerste match in Oostkamp, die we verloren”, vertelt Leemans. “Oostkamp behoort steevast tot de titelkandidaten in Top Division Two, dus is het zeker een goede tegenstander. Ik vind wel dat we meer kwaliteit in de rangen hebben en dus moet winst haalbaar zijn. Spijtig genoeg waren we twee weken geleden, net zoals vorig jaar, toen we er langsgingen in de competitie, absoluut niet op ons best.”

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep vlot voor Kortrijk. “Tot nu kennen we een redelijk normaal verloop van onze voorbereiding, wat niet vanzelfsprekend is in deze tijden, dus daar proberen we wel van te genieten”, gaat Leemans voort. “We speelden louter tegen ploegen uit lagere reeksen, dus we weten dat ons over twee weken een ander niveau wachten in Top Division One. We zullen nu proberen de volgende twee weken een tandje bij te zetten op training zodat we er staan als het zo ver is. In de beker wordt verwacht dat we, als enige tweedeklasser in onze poule, doorgaan naar de volgende ronde. We weten wat ons te doen staat.”

Regels respecteren

Na de promotie staat Kortrijk voor een nieuw avontuur in tweede klasse. “Eerst en vooral willen we graag een rustig seizoen beleven. Niet alleen sportief, maar dat we ook met zijn allen gezond blijven en van elke wedstrijd kunnen genieten. We hebben alvast de ambitie om tegen elke ploeg te winnen en zullen daar dan ook elke week alles aan doen om dat te verwezenlijken.”

Toch vreest Leemans dat een normaal seizoen er niet in zit. “De laatste ontwikkelingen zijn niet zo positief. We proberen gewoon niet te ver vooruit te kijken en ons elke week op de volgende wedstrijd voor te bereiden. Als er uiteindelijk iets zou gebeuren, dan zou dat overmacht zijn en kunnen we daar toch weinig aan veranderen. Voorlopig is iedereen gezond en hebben we onze voorbereiding nog niet moeten onderbreken. We douchen bijvoorbeeld allemaal thuis na de training om de regels van de stad Kortrijk te respecteren en het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden. De club doet dan ook op alle vlakken zijn best om het voor de spelers zo veilig mogelijk te houden.”