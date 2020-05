Stan de afstandsman te huur: “Om op ludieke en educatieve manier de afstandsregels te doen respecteren” LSI

19 mei 2020

17u51

Bron: LSI 2 Kortrijk Een Kortrijks eventbureau lanceert de mascotte ‘Stan de afstandsman’. Die zal op vraag en tegen betaling ingezet worden op plaatsen waar sociale afstand gerespecteerd moet worden. Het is een idee van Dominique Desmeytere van Kortrijks winkelcentrum K. “Belonen en positief stimuleren, dat is de bedoeling”, klinkt het bij Ann-Pascale Mommerency van eventbureau Kapcon.

Zelfs bij de versoepeling van de coronamaatregelen zal de sociale afstandsregel van 1,5 meter nog maandenlang in acht genomen moeten worden, zo redeneren Kapcon en Dominique Desmeytere. Om er voor te zorgen dat mensen op drukkere plaatsen die regel ook zullen respecteren, ontwikkelden ze Stan de afstandsman. “Een superheldmascotte die ingehuurd zal kunnen worden”, aldus Ann-Pascal Mommerency. “Met een lintmeter in de hand zal hij diegenen die de sociale afstandsregels respecteert, belonen en positief stimuleren.” Tegen midden juni of begin juli zou Stan actief moeten kunnen zijn. Dat kan in parken, scholen, winkelstraten, warenhuizen, markten, pretparken, sportevenementen, aan de kust, in musea,… Stan boeken kan via info@standeafstandsman.be of via de website www.standeafstandsman.be.