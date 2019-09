Staking afgelopen: chauffeurs rijden weer uit in regio Kortrijk Peter Lanssens

30 september 2019

14u24 0 Kortrijk Er was maandagochtend sinds 9 uur een staking bij chauffeurs van De Lijn in Kortrijk en omgeving. Die is nu voorbij. De bussen rijden weer uit. Het schoolvervoer en de avondspits van straks komen dus zeker niet in het gedrang.

De staking kwam er, in grote lijnen uitlegd, om de werkdruk op de dienst planning aan te kaarten. Want als de dienst planning onder druk staat, straalt dat ook op de chauffeurs af. Een overleg tussen de vakbonden en de directie van De Lijn bracht een mogelijke oplossing. “De twee vaste planners krijgen er (tijdelijk) een extra kracht bij”, zegt Guido Steelandt, gewestelijk secretaris bij het ACOD. “En dat is nodig. Om een voorbeeld te geven: als een planner in de dispatching in Brugge alles samen vijfhonderd chauffeurs aan het werk moet zetten, maar eerst veertig ziektebriefjes moet afhandelen, begin er maar eens aan. We leven op hoop. Al moet die extra kracht nu eerst nog effectief gevonden worden. De chauffeurs willen het een kans geven. Er komt na het herfstverlof een eerste evaluatie. Tot slot: ook op het vlak van nieuwe software is er nog veel beterschap mogelijk in de dienst planning.”