Stadswachten begeleiden voetgangers en fietsers aan Appel: “Volg de gesignaleerde omleidingen” Peter Lanssens

30 januari 2020

10u30 0 Kortrijk Niet alle voetgangers en fietsers volgen de omleidingen aan de Appel in Kortrijk. Waar de kluifrotonde voor een autotunnel wijkt. Stadswachten voeren er in de tweede helft van februari preventief actie. Door fietsers en voetgangers te begeleiden.

Omdat de Appel dicht is, rijdt gemotoriseerd verkeer momenteel via een tijdelijke doorsteek tussen de Magdalenastraat en Burgemeester Lambrechtlaan. Daar oversteken is levensgevaarlijk omdat kruisende wagens er voetgangers niet altijd tijdig opmerken in de vrije scherpe bocht. Gebruik er met andere woorden niet de oude oversteekplaats, maar wel een nieuwe wat verder gelegen en veilige oversteekplaats in de Lambrechtlaan.

Te smal

Fietsers mogen de doorsteek tussen de Magdalenastraat en Lambrechtlaan niet gebruiken omdat het er te smal is. Toch negeren veel fietsers de verbodssignalisatie. Hoe het wel moet? Fietsers moeten in de Magdalenastraat nabij Action een fietsoversteek nemen. Om via Kortrijk Weide uit te komen aan de fietstunnel in de Nolfstraat of eventueel ook langs het centrum voor volwassenenonderwijs Miras de voetgangersoversteek te nemen.

Begeleiden

Stadswachten houden vanaf midden februari een oogje in het zeil en zullen fietsers en voetgangers naar de veilige oversteekplaatsen begeleiden. “Volg de gesignaleerde omleidingen. Je moet iets verder stappen of fietsen, maar het is voor de eigen veiligheid absoluut nodig”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Je kan de voetgangers- en fietsomleidingen zelf bekijken op www.stationsprojectkortrijk.be.