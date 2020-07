Stadsschouwburg ‘coronaproof’ gemaakt: alle stoeltjes op gelijksvloers weggehaald Joyce Mesdag

13 juli 2020

16u21 0 Kortrijk De stadsschouwburg in Kortrijk lijkt weer op een balzaal, net zoals in 1920. De stoeltjes zijn er weggenomen en de hellende vloer is weer plat. De ingreep werd uitgevoerd om in alle veiligheid voorstellingen te kunnen geven tijdens deze coronacrisis.

“Iedereen zit hier straks in zijn eigen bubbel aan een salontafel met lampje”, zegt Alexander Ververken, directeur van Schouwburg Kortrijk. “Zo kan je een artiest in het midden van de zaal laten optreden met allemaal tafeltjes rond hem.” De stad haalde inspiratie uit de jaren twintig, toen er een balzaal was in de stadsschouwburg. “We creeërden een unieke context waar we verrassende voorstellingen zullen geven”, zegt schepen Axel Ronse (N-VA).

