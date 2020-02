Stadsontwikkelaar Ciril koopt feestzaal Dam 71 Peter Lanssens

06 februari 2020

19u02 0 Kortrijk De Orangerie aan de Dam, sinds 2015 bekend als feestzaal Dam 71, is door traiteur Du Biez verkocht aan Ciril. Die stadsontwikkelaar is met vestigingen in Hasselt, Antwerpen, Brussel en Gent in heel Vlaanderen actief. De drie zalen, twee bars en ook tien suites en leegstaande kantoren krijgen een residentiële invulling.

“We deden een bod op het domein omwille van de toplocatie in het centrum van de stad. We communiceren niet over het precieze aankoopbedrag”, zegt Thomas Bijnens van Ciril. “We zitten nog in een vroeg stadium en bekijken nu eerst rustig welke invulling we deze plek precies kunnen geven. Het wordt in ieder geval geen nieuwe feestzaal. We gaan voor een residentiële ontwikkeling. We bestuderen de komende maanden hoe we dit project op een kwaliteitsvolle en respectvolle manier kunnen inpassen in Kortrijk”, aldus Thomas Bijnens. “We zullen met de ontwikkelaar-investeerder in gesprek gaan over wat er stedenbouwkundig kan op die site”, zegt schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Het is een locatie met veel potentieel, tussen twee Leie-armen. Deze ontwikkeling kan ook niet los gezien worden van wat er in de toekomst nog met de Broelparking kan gebeuren. Een goed overleg om tot een goed project met een goede architectuur te komen, is een absolute voorwaarde. Dat is de werkwijze van elk belangrijk project in Kortrijk.”