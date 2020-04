Stadsarchief Trezoor verzamelt coronabeelden Alexander Haezebrouck

15u17 0 Kortrijk Het stadsarchief Trezoor roept op om foto’s en documenten die corona-gerelateerd zijn door te sturen. Ze willen een digitaal corona-archief aanleggen. “Dat is nuttig materiaal voor toekomstige generaties”, zegt schepen van Archief Axel Ronse (N-VA)

“We beseffen allemaal dat wat we nu meemaken ongezien is”, gaat de schepen verder. “Via digitale media zoeken we steun en contact en delen we met elkaar hoe we deze vreemde periode beleven. Al die foto’s, filmpjes, vlogs en blogs zullen toekomstige generaties tonen hoe wij ons door deze crisis hebben geworsteld. Ten minste, als ze bewaard blijven.” Daarom wil het stadsarchief dat materiaal bewaren. Iedereen die wil, kan beelden opladen op de beeldbank van Kortrijk. Dit kan via de link: https://beeldbank.kortrijk.be/import/invoer-publiek-permanent.