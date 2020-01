Stadhuis plat door internetprobleem: “Alle afspraken afgebeld” Peter Lanssens

14 januari 2020

12u05 3 Kortrijk De dienstverlening in het stadhuis van Kortrijk lukte dinsdagvoormiddag grotendeels niet. Oorzaak was een internetprobleem bij provider Belnet, na een update die niet helemaal liep zoals verwacht. “De mensen die dinsdagvoormiddag een afspraak hadden in het administratief stadhuis, zijn meteen allemaal opgebeld om hen een nodeloze verplaatsing te besparen. Ze moeten nu gewoon een nieuwe afspraak maken”, zegt Joery Beulque, teamcoach burgerzaken.

“Enkel het afhalen van reispassen en rijbewijzen lukte wel nog”, aldus teamcoach Joery Beulque. Het internetprobleem zou tegen de middag al van de baan moeten zijn. Wat ook voor de stadsmedewerkers goed nieuws is trouwens, want ook mails versturen lukt bijvoorbeeld niet. Het administratief stadhuis is dinsdagnamiddag sowieso dicht. Niet enkel het stadhuis van Kortrijk is getroffen door de panne. Zo zijn er verder internetproblemen in het gemeentehuis van Zwevegem, de intercommunale Leiedal en brandweerzone Fluvia.