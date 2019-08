Stad zet in op verkeersveiligheid bij start nieuw schooljaar: 58 euro boete voor wie fietsers inhaalt in de fietszone Joyce Mesdag

30 augustus 2019

16u35 0 Kortrijk Het stadsbestuur wil bij de start van het nieuwe schooljaar extra inzetten op verkeersveiligheid. Zo worden vanaf de tweede week van september boetes uitgeschreven voor automobilisten die fietsers voorbijsteken in de fietszone. “De gedoogperiode zit erop”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

Eind juni ging in Kortrijk de eerste fietszone van Vlaanderen open. In 74 straten hebben fietsers voorrang op de auto. In de volledige zone moeten automobilisten achter fietsers blijven en mogen ze maximaal 30 kilometer per uur rijden. Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten en de volledige rechterhelft van de rijbaan in tweerichtingsstraten.

Wennen

“Met het installeren van de fietszone in het centrum van Kortrijk werd een zone gecreëerd waar de veiligheid van de fietser centraal staat”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Tijdens de zomermaanden konden automobilisten wennen aan de fietsstraten en trachtten we hen te sensibiliseren.” Eerder werden er dus nog geen boetes uitgedeeld. “Met de start van het nieuwe schooljaar, vanaf de tweede week van september, zal echter wél opgetreden worden tegen wie die de verkeersregels in de fietszone niet respecteert. Wie betrapt wordt, krijgt een boete van 58 euro. Een verwittigd chauffeur is er twee waard”

“De fietszone is een succes”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit. “De gedoogperiode was noodzakelijk om iedereen de tijd te geven om zich aan te passen. We vragen aan de fietsers om de ruimte te gebruiken waar ze recht op hebben.”

Werfcharter

Bij de start van het schooljaar wil het stadsbestuur daarnaast ook nog eens extra aandacht vestigen op het werfcharter dat het in 2016 afsloot. In dat charter nemen een aantal partners, Bouwunie, Confederatie Bouw, Fema en Fedbeton, zich voor om werftransport tijdens de spitsuren in schoolomgevingen te vermijden. “Op deze manier worden onveilige en hinderlijke situaties gedurende deze periodes voorkomen”, zegt Weydts. “Het werfcharter is een herenakkoord en is dus niet wettelijk afdwingbaar. Maar alle partners zijn overtuigd van het belang ervan. Onze ervaring van de voorbije jaren leert ons dat het charter wel degelijk zijn nut heeft. Als we merken dat iemand het charter niet respecteert, nemen we onmiddellijk contact op en wijzen we hen op de afspraken. Tot nu steeds met positief gevolg. We blijven dit doen tot iedereen mee is in het verhaal. Als scholen of ouders ‘overtredingen’ merken, mogen ze deze melden via het gratis nummer 1777.”

‘Graag traag’

Tot slot worden de borden van het digitale parkeergeleidingssysteem, die de automobilisten naar verschillende parkings in de stad begeleiden, ook ingezet voor de verkeersveiligheid. Tijdens de eerste week van het schooljaar wordt op deze borden de boodschap “Graag traag, er is terug school vandaag!” geprojecteerd.