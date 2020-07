Stad wil grootste padelclub van provincie op sportcampus Wembley

Alexander Haezebrouck

06 juli 2020

19u02 0 Kortrijk De stad Kortrijk zoekt investeerders om op het terrein dat naast de sportcampus Wembley ligt en grenst aan de Kortrijksestraat een grote padel- en petanqueclub neer te poten. “We stellen 15.000 vierkante meter grond ter beschikking ”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

“In Kortrijk missen we nog padel- en petanquemogelijkheden”, vertelt schepen van Sport Arne Vandendriessche. “Padel is ongelooflijk populair en boomt overal in ons land. Door het wegvallen van het aanbod petanque in Aalbeke zitten ook enkele clubs met de handen in het haar. Daarom zoeken we een privé-investeerder die via erfpacht dit stuk grond kan gebruiken en er een padel- en petanqueclub wil neerpoten. We mikken op een investering van minstens drie miljoen euro. Er moeten minstens vier indoor- en zes outdoorpadelterreinen opgenomen worden in de plannen.”

Het nieuwe deel van de sportcampus zal beschikken over een horecazaak waar alle sportclubs die actief zijn op de site terecht kunnen. Er moet ook een samenwerking zijn met de bestaande sportclubs, zoals de atletiekclub en de judoclub, en je moet er ook gebruik kunnen maken van de UiTpas, een voordeelkaart. “Het mag geen eliteclub worden”, zegt schepen Vandendriessche. De stad blijft betrokken bij het project en hoopt voor het einde van dit jaar een investeerder te vinden. Er hebben er zich voorlopig al drie gemeld. De bedoeling is dat ten vroegste eind 2021 de bouw van de padel- en petanqueclub kan starten. “De site Wembley zal hierdoor voor zo’n 50 procent uitgebreid worden”, gaat de sportschepen verder.

Renovatie

Eerder werd al bekend gemaakt dat de stad 5,2 miljoen euro uittrekt voor de renovatie van de sportcampus Wembley. De atletiekpiste wordt als eerste aangepakt. De piste die er nu ligt, is al 20 jaar oud en dringend aan vervanging toe. Er komt ook een kwalitatieve fietsverbinding vanaf de Moorseelsestraat tot de Guido Gezellelaan. Voor wandelaars en joggers wordt een aparte infrastructuur voorzien. Ter hoogte van het spoor komt er een fiets- en voetgangerstunnel. Op het stuk grond aan de overkant van de Leynvaalsstraat komt een voetbalveld voor amateurvoetbal en een parking met plaats voor 90 auto’s.