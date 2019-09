Stad stuurt na massale kritiek parkeerbeleid bij: tijdsbeperking van twee uur valt weg én tarieven deels goedkoper Peter Lanssens

25 september 2019

12u34 68 Kortrijk Het sinds augustus actieve nieuwe parkeerbeleid in Kortrijk wordt onder impuls van schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) vanaf midden oktober weer bijgestuurd, na massale kritiek van gebruikers en handelaars. Belangrijkste wijziging: voor het bovengronds kortparkeren (KOR1) wordt de tijdsbeperking van maximum twee uur weer geschrapt.

Dat gebeurt op vraag van handelaars, die de tijdsbeperking niet klantvriendelijk vonden. Verder wordt het parkeren voor korte duur in KOR1 meer flexibel. Want parkeren kan er opnieuw vanaf 0,20 euro in plaats van 0,50 euro. Wat het dagparkeren op straat (KOR2) betreft, is er ook een opvallende wijziging. Wie werkt in Kortrijk, kan nu in KOR2 een abonnement van 50 in plaats van 80 euro per maand aanschaffen. En het kan nu aangevraagd worden voor diverse periodes zoals een maand, zes maanden of twaalf maanden. Straks nog meer over de opvallende koerswijziging in het parkeerbeleid. Die er dus vooral op expliciete vraag van Team Burgemeester komt.