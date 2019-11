Stad staat in voor alle kosten en last die gepaard gaan bij naamsverandering Cyriel Verschaevestraat en Leopold II-Laan “Bewoners mogen er geen euro aan betalen en krijgen VIP behandeling” Alexander Haezebrouck

21 november 2019

17u52 0 Kortrijk De bewoners van de Cyriel Verschaevestraat in Marke en de Koning Leopold II-laan in Heule hoeven niet te panikeren nu beslist is dat die straatnamen zullen veranderen vanwege de geschiedenis van beide heren. “De stad zal instaan voor alle kosten en we staan iedereen bij alle rompslomp die bij de naamsverandering komt kijken bij”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Niet iedereen sprong een gat in de lucht toen bekend raakte dat Kortrijk de Cyriel Verschaevestraat en de Leopold II-laan gaat veranderen. Buurtbewoner Christian Soens en baas van Fidufac Consulting liet eerder bij ons al optekenen dat zoiets geld kost. “Ik heb vijf vennootschappen met maatschappelijke zetel in de Cyriel Verschaevestraat. Per wijziging van onderneming betaal je 166 euro voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.” Buurtbewoners moeten ook hun identiteitskaart laten wijzigen. Maar voor die kosten zullen buurtbewoners niet hoeven op te draaien, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse. “Al die kosten zijn voor de stad. Buurtbewoners moeten niet opdraaien voor die naamsverandering. We gaan ook alle buurtbewoners begeleiden in de administratieve rondslomp die de naamsverandering met zich mee brengt.” Ronse gaat op zeven december op bezoek in beide straten. “We gaan met een mobiel stadhuis in beide straten gaan staan. Dan kunnen alle bewoners met al hun bekommernissen bij ons terecht en kunnen ze ons zeggen welke kosten ze moeten maken bij de naamsverandering. We gaan alles inventariseren en hen van A tot Z begeleiden. De bewoners zullen een VIP behandeling krijgen van ons.” De schepen staat op zeven december om 9 uur in de Cyriel Verschaevestraat in Marke en om 10 uur in de Leopold II-laan in Heule. “Eens de nieuwe straatnamen bekend zijn, zorgen we ook voor twee straatfeesten”, zegt Ronse.

Nieuwe straatnamen wellicht bekend tegen de zomer

De wijziging van de straatnamen kwam er nadat CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker op de laatste gemeenteraad voorstelde om de Cyriel Verschaevestraat om te vormen tot de Evarist De Geyterstraat. Cyriel Verschaeve was een collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog, Evarist De Geyter spioneerde tijdens WOI. Schepen Axel Ronse (NV-A) maakte de suggestie over aan de straatnaamcommissie en liet een amendement stemmen om ook voor de Koning Leopold II-laan een nieuwe naam te zoeken. Koning Leopold II was stichter-eigenaar van de Onafhankelijke Congostaat (nu Democratische Republiek Congo, red.). Er was onder zijn bewind sprake van onder meer moorden, verkrachtingen en slavernij. De cijfers over slachtoffers gaan tot 10 miljoen. Het voorstel werd goedgekeurd. “Gelukkig hebben we wel kunnen vermijden dat er al meteen een nieuwe straatnaam was”, zegt Ronse. “Welke namen dat zullen worden weten we nog niet. We willen de bewoners hierover ook graag voorstellen laten doen. De nieuwe straatnamen zullen wellicht tegen de zomer ingevoerd kunnen worden.” Wie zelf een voorstel heeft voor een nieuwe straatnaam kan dat mailen met motivatie en achtergrondinfo naar de straatnaamcommissie op het mailadres bernard.pauwels@kortrijk.be