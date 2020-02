Stad plant herstel looppistes op Olympiadeplein in Marke in maart Peter Lanssens

04 februari 2020

15u04 7 Kortrijk De Atletiekbeweging Marke luidt de alarmbel. De Finse piste van het sportcentrum Olympiadeplein heeft meer iets weg van een modderpoel. Ook de atletiekpiste ziet er niet goed uit. Er staan veel plassen op. Veilig lopen is zo niet evident. Schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) ging in december 2019 al ter plaatse. “Het is erg”, zegt de schepen. “We hebben nu een timing bepaald. Als het weer het toelaat, starten er in maart grondige herstellingswerken.”

“Die werken houden het volgende in: het affrezen van de atletiekpiste, het opvoeren met gemalen baksteen en het nivelleren. Let op: bij nat weer kan er niet gefreesd worden. Anders maken we het nog erger. We bekijken ook om de riolering er eventueel aan te passen, zodat de afwatering verbetert. De timing is zo afgestemd dat de atletiekpiste tegen de start van het atletiekseizoen zo goed mogelijk ligt. Ook de Finse piste wordt opgefrist.”

Wembley

In Heule wordt dit jaar de atletiekpiste van sportcentrum Wembley gerenoveerd en uitgebreid naar acht banen. “Wanneer die werken klaar zijn, kunnen ook Markse clubs gebruik maken van de atletiekpiste op Wembley als zij dat wensen”, vervolgt schepen Arne Vandendriessche. “En op iets langere termijn zouden we graag ook de hele atletiekpiste van het Olympiadeplein in Marke vernieuwen, net zoals op Wembley.”