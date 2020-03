Stad opent rouwregister voor stichter van Vlasmuseum, uitvaart Bert Dewilde is nu vrijdag Peter Lanssens

03 maart 2020

11u15 0

De uitvaart van Bert Dewilde (95) is op vrijdag 6 maart om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. De stichter van het nationaal vlas-, kant- en linnenmuseum overleed op donderdag 27 februari. Hij had al een tijdje gezondheidsproblemen. De stad Kortrijk heeft een rouwregister geopend. Een boodschap nalaten kan tot en met donderdag in de trouwzaal van het historisch stadhuis, telkens tussen 10 en 17 uur. Bert Dewilde was gehuwd met Jo Vanneste. Het koppel woonde op het Stationsplein. Er zijn ook vier kinderen en tien kleinkinderen.