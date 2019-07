Stad onderzoekt verkeersvrije Vlasmarkt Cafébazen steunen door voortaan al maandelijkse ‘autoloze vlasdag’ te houden Peter Lanssens

16 juli 2019

18u04 0 Kortrijk Het stadsbestuur van Kortrijk laat momenteel onderzoeken of de Vlasmarkt verkeersvrij kan gemaakt worden. De cafébazen zijn vragende partij. Ze tonen dat nu ook actief door voortaan elke derde zondag van de maand een ‘autoloze vlasdag’ te organiseren. Hun initiatief opent bovendien meteen ook het debat rond het al dan niet invoeren van een maandelijkse autovrije zondag in de binnenstad. Want de stad Kortrijk houdt daar in oktober een digitaal referendum over.

De stad bekijkt om de Vlasmarkt in het winkelwandelgebied op te nemen. Door verzinkbare paaltjes, die nu aan de Vlasmarkt op de kop van de Wijngaardstraat staan, te verplaatsen. De nieuwe paaltjes zouden ter hoogte van café De Gouden Aap komen, waar de Vlasmarkt op de Doorniksestraat aansluit. Als het plaatsen van nieuwe paaltjes daar haalbaar is, kunnen auto’s vanuit de Doorniksestraat niet langer de Vlasmarkt oprijden.

Sommige automobilisten vlammen hier. We houden ons hart vast als er kinderen op de Vlasmarkt spelen. Cafébazen Benny Zwertvagher en Jasper Jacques

Wat met shop & go parkeerplaatsen?

“Sommige automobilisten vlammen hier”, zegt Benny Zwertvagher van café Ziggy. “Ik hou mijn hart vast als er kinderen op de Vlasmarkt spelen”, vult Jasper Jacques van café Gainsbar aan. “Er waren nog geen ongevallen, maar we zijn er toch niet gerust in.” De cafébazen benadrukken dat een verkeersvrije Vlasmarkt het plein leefbaarder maakt en meer ademruimte geeft. Zeker ook nu er naast de Vlasmarkt de komende jaren een nieuwe woonbuurt komt. Met onder meer starterswoningen voor jonge gezinnen, mogelijk lofts in het vroeger RTT-gebouw en een semi-publieke binnentuin. De Vlasmarkt verkeersvrij maken, in combinatie met een vernieuwing van het plein waarbij ook vervelende trappen verdwijnen, lijkt dus aangewezen. Probleem: er zijn negen shop & go plaatsen (gratis maximum 30 minuten parkeren, sensoren gaan na) op de Vlasmarkt. Als het plein verkeersvrij wordt, moeten die weg. Wat sommige handelaars niet zint, zoals in de aanpalende Wijngaardstraat. “We zijn het idee om de Vlasmarkt verkeersvrij te maken genegen omdat het het plein meer tot zijn recht laat komen”, zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). “Onze diensten bekijken het. We bespreken het wél met de handelaars ook. Zo onderzoeken we of er een alternatief is voor de shop & go plaatsen.”

Discussie

De cafébazen kaarten het thema actief aan door voortaan elke derde zondag van de maand een ‘autoloze vlasdag’ te houden. Wat meteen ook de discussie op gang trekt om al dan niet elke maand een autovrije zondag in de fietszone met 74 fietsstraten in de binnenstad te organiseren. “Nu die fietszone er is, moeten we nog een stapje verder durven gaan”, vindt Benny Zwertvagher. “Autovrije zondagen zijn goed voor de algemene leefbaarheid in onze stad. We steunen op dat vlak de visie van burgemeester Vincent Van Quickenborne. Zorg er dan wel voor dat de winkels in de binnenstad open zijn op zo’n autoloze zondag. Daar zouden veel mensen op afkomen, als het goed gepromoot wordt. We vinden één autovrije zondag per maand in ieder geval zeker niet overdreven.”

Thema leeft

Schepen van Kortrijk Spreekt Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) bereidt het digitaal referendum, dat in de week van 14 oktober zal lopen, volop voor. De bedoeling is om in september in de aanloop een breed debat te houden. “Maar het initiatief van de Vlasmarkt zal het debat nu al aanwakkeren en mensen nu al aanzetten om zich grondig te informeren”, zegt Ruth Vandenberghe. “Het toont aan dat het thema nu al leeft in onze stad”, aldus Ruth Vandenberghe. De eerste gezinsvriendelijke ‘autoloze vlasdag’ op de Vlasmarkt is op zondag 21 juli. Alle cafés doen mee. De Vlasmarkt is vanaf 14 uur verkeersvrij. De organisatoren pakken onder meer met een rommelmarkt, volksspelen, een springkasteel en optredens uit. Zo zal de ‘superenergetische tweemansband’ All Caps om 20 uur optreden. Meer details over de eerste ‘autoloze vlasdag’ kan je hier raadplegen. Meer info over het digitale referendum rond een al dan niet maandelijkse autoloze zondag in de fietszone vind je hier terug.