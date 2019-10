Stad onderzoekt eenrichtingsverkeer in Steenbakkersstraat op ‘t Hoge: “Veiliger in schoolomgeving” Peter Lanssens

02 oktober 2019

12u09 0 Kortrijk De Steenbakkersstraat krijgt mogelijk eenrichting, naar de Doorniksesteenweg toe. Hierdoor zou het veiliger oversteken worden aan vrije basisschool ’t Hoge. “Het is zeker en vast bespreekbaar”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Ik gaf begin deze week opdracht aan onze verkeerskundige om die piste te onderzoeken. We gaan na of eenrichting door de buurt gedragen wordt. En of het een verbetering is voor én de school én de omwonenden. We starten volgend jaar trouwens met een proefproject rond wijkgerichte visies op mobiliteit. Later meer hierover.”

De vraag van de directie van VBS ’t Hoge komt er niet zomaar. Want vorig jaar was het door bouwwerken al tijdelijk niet mogelijk om de Steenbakkersstraat in te rijden, komende uit de Doorniksesteenweg. Wat de oversteekplaats aan de school een stuk veiliger maakte. In afwachting van de beslissing over al dan niet eenrichting voerde de ouderwerkgroep van de school woensdag een sensibiliseringsactie. Het thema was verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Wie ’s ochtends correct parkeerde, de ‘vroem en zoen zone’ juiste gebruikte, een fluohesje aan had of eventueel een fietshelm droeg, kreeg een ‘Thumbs Up’ sticker. Spandoeken maakten er andere weggebruikers attent op dat ze een schoolomgeving voorbij reden, zoals studenten van de nabijgelegen campus Vives.