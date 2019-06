Stad mikt op duizend acties voor Warmste Week Carine Coigné aangesteld als ‘Warmste Vrouw’ en coördinator Peter Lanssens

18 juni 2019

18u37 0 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) legt de lat hoog. Hij wil zeker duizend acties in Kortrijk én deelgemeenten, nu de Warmste Week in december een week naar Kortrijk komt. Carine Coigné (59) van het Team Stadsmarketing is aangesteld als ‘Warmste Vrouw’. Zij coördineert alle acties. “We moeten met zijn allen meedoen. De Kortrijkzanen kunnen dat. Het zal ons lukken.”

Maandag raakte bekend dat de Warmste Week na twee jaar domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke naar Kortrijk en zo ook voor het eerst naar West-Vlaanderen komt. Studio Brussel slaat zijn tenten van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december in Kortrijk op, met Weide als kloppend hart. “Het nieuwe stadsdeel zal onder meer met podia ingepalmd worden”, zegt Vincent Van Quickenborne. Zo zullen ook het jeugcentrum Tranzit en evenementenhal Depart gebruikt worden. “Studio Brussel brengt een crew van zeker zestig mensen naar Weide mee”, zegt Carine Coigné. Zij is als ‘Warmste Vrouw’ aangesteld. Geen toeval, want Carine Coigné is een krak in haar vak. Zo leidde ze de voorbije jaren enkele edities van VTM-programma ‘Mijn (Pop-up)restaurant’ met succes in goeie banen in Kortrijk. En in 2018 won ze een ‘personality award’ op de Tower Awards in Kortrijk. “Volgend jaar is mijn laatste jaar bij de stad Kortrijk”, zegt ze. “Het is fantastisch om met zo’n evenement te mogen afsluiten. Fenomenaal is het, dat Studio Brussel voor Kortrijk kiest. Het zal ons zeker lukken om er een top Warmste Week van te maken. Iedereen moet meedoen. Kortrijkzanen kunnen dat. Het zal ons lukken. Ik roep verder omliggende steden en gemeenten op om mee te doen. Wat Francis Benoit voorstelt (de burgemeester van Kuurne wil met inwoners en ezels in stoet naar de Warmste Week in Kortrijk komen) is alvast super. Meer van dat!”

Er zal ook in iedere deelgemeente iets georganiseerd worden. Vincent Van Quickenborne

De Kreun en uitgaansbuurt

Ook Vincent Van Quickenborne ziet het helemaal zitten. Er is een uitnodiging vertrokken naar ruim duizend sport- en jeugdverenigingen, socio-culturele organisaties, buurtcomités, noem maar op, voor de kick-off van de Warmste Week. Die is volgende week woensdag in de Concertstudio van muziekcentrum Track op het Conservatoriumplein, in aanwezigheid van nethoofd van Studio Brussel Jan Van Biesen. De burgemeester verwacht overal acties voor de Warmste Week: van inwoners, organisaties, studenten, bedrijven, scholen, zelfstandigen enzovoort. Grote spelers zoals beurzencentrum Kortrijk Xpo en technologiereus Barco doen al mee alvast. De Warmste Week zal ook niet beperkt blijven tot Weide. Het is de bedoeling om overal in de stad met evenementen uit te pakken die week. Zoals bijvoorbeeld ook in de concertzaal van muziekclub De Kreun op het Conservatoriumplein, in de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat en op tal van pleinen. “En we betrekken de deelgemeenten”, benadrukt Vincent Van Quickenborne. “Er zal in iedere deelgemeente iets georganiseerd worden.”

Toerisme en handel

Kortrijk moet en zal een goeie indruk maken. Voor heel Vlaanderen deze keer, want de komst van de Warmste Week zal een heuse volksverhuis naar Kortrijk in gang zetten. Veel mensen zullen zich een beeld vormen van het vernieuwde Kortrijk. Wat het toerisme en de handel in de stad een extra boost kan geven. Music For Life met de Warmste Week als slot is uitgegroeid tot de grootste solidariteitsbeweging in Vlaanderen. Ondersteund en gedragen door alle VRT-netten. Nog meer informatie over de aanpak volgt op woensdag 18 september. Dan maken ook de andere VRT-netten bekend wat ze precies gaan doen voor De Warmste Week. Vanaf dan kunnen alle initiatiefnemers hun actie voor De Warmste Week ook registreren. Maar alle voorstellen zijn uiteraard nú al welkom. Wie ideeën of voorstellen heeft, kan dat laten weten via www.kortrijk.be/1777.