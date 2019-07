Stad investeert vijf miljoen in vernieuwing kerk, OC en arbeidershuisjes Aalbeke “De kerk krijgt gedeeltelijk nieuwe bestemmingen, arbeidershuisjes worden heropgebouwd” Alexander Haezebrouck

01 juli 2019

16u38 5 Kortrijk Het voorontwerp voor de plannen voor de Sint-Corneliuskerk, het Ontmoetingscentrum en de arbeidershuisjes ernaast is klaar en goedgekeurd. “De kerk houdt 80 zitplaatsen over, de rest zal bib, conservatorium en een polyvalente ruimte zijn”, zegt schepen van stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester).

De plannen voor het vernieuwen van de Sint-Corneliuskerk, het ontmoetingscentrum en de arbeidershuisjes ernaast is goedgekeurd en gaat de laatste fase in voor de werken kunnen beginnen. “De huidige kerk niet enkel nog dienst doen als kerk”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester). “Een deel met 80 zitplaatsen blijft behouden vooraan met het altaar. In de middenruimte komt een grote polyvalente ruimte. Aan de zijkanten worden vier muziekklassen gemaakt voor het conservatorium. We zorgen er ook voor dat alles geluidsdicht kan maar ook opengeschoven kan worden. We bekijken ook nog of we een ruimte in de toren kunnen gebruiken, maar de trap moet veiliger gemaakt worden en de ruimte brandveilig.” Het is de bedoeling dat diensten waarbij meer dan 80 personen aanwezig zijn niet meer in de Sint-Corneliuskerk zullen doorgaan.

Kantoor wijkagent in nieuw ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum en de arbeidershuisjes ernaast ondergaan ook een grondige facelift. “De arbeidershuisjes worden zelfs volledig afgebroken en terug opgebouwd zoals ze nu zijn. Maar dan wel met alle moderne materialen. En dat is nodig, want met het interieur dat er vandaag is, kunnen we niets doen. De nieuwe arbeidershuisjes zullen gebruikt worden als nieuwbouwvleugel van het ontmoetingscentrum.” In die vleugel zal plaats zijn voor een kantoor voor de wijkagent, een vergaderzaal en in de grote zaal een plaats voor de harmonie van Aalbeke. De harmonie repeteert nu nog in het voormalig gemeentehuis. “We tellen 85 leden en 45 leden in de jeugdharmonie, dus we hebben een grote ruimte nodig”, zegt Filip Santy van de harmonie. De ruimtes in het nieuwe OC kunnen door alle Aalbeekse verenigingen gebruikt worden. Het ontmoetingscentrum zelf wordt volledig gerenoveerd. “Het grootste gedeelte van het budget gaat naar de renovatie van de gevel”, zegt schepen Wout Maddens. “Daarnaast wordt ook al het schrijnwerk vernieuwd, net zoals het dak, de vloer, het sanitair, elektriciteit, en ga zo maar verder.”

Alle werken in 2021 afgerond

De werken aan de kerk en de arbeidershuisjes starten in juni 2020, de werken aan het ontmoetingscentrum starten enkele maanden later in oktober. Als alles goed verloopt is alles afgerond tegen juli 2021. In totaal gaat het om een investering van vijf miljoen euro. 2,25 miljoen euro is voorzien voor de nevenbestemming van de kerk. “Hiervoor trachten we ook subsidies te krijgen, voor zo’n project krijg je normaal zo’n 200.000 euro aan subsidies”, zegt schepen van financiën Kelly Detavernier (N-VA). Voor de renovatie van het ontmoetingscentrum en de arbeidershuisjes wordt 2,8 miljoen euro uitgetrokken. Als de Aalbeekse verenigingen verhuisd zijn zullen het Oud Gemeentehuis, de Brandweerkazerne en jeugdhuis ’t Skut verkocht worden. In 2022 zal het dossier over de vernieuwingen maar liefst 40 jaar oud zijn. “Maar we hebben nu wel een plan waar het schepencollege, de Aalbeekse stuurgroep en Aalbeekse verenigingen tevreden mee zijn”, besluit schepen van deelgemeenten Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). De ontwerpen zijn gemaakt door urbain architectencollectief.