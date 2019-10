Stad huldigt windsurfkampioen Joyce Mesdag

31 oktober 2019

20u27 0 Kortrijk De stad Kortrijk heeft windsurfer Jonathan Bultynck (16) gehuldigd.

Jonathan is de zoon van Kristof en Tanja Bultynck, die als uitbaters van marktkraam SOX in het Kortrijks marktcomité zitten. Jonathan werd derde op het WK windsurfen in Duitsland deze zomer in de categorie 16- tot 23-jarigen. Hij is ook Belgisch en Vlaams kampioen windsurfen, en probeert nu ook windfoilen uit, windsurfen op een zwevende plank, 50 cm boven het wateroppervlak.

Jonathan gaat zijn vader achterna, die behaalde op 16-jarige leeftijd goud op het WK windsurfen. Jonathan kreeg een cadeaupakket, met een boeket, een cadeaubon ‘Shop in Kortrijk’, een badhanddoek, een doosje gevuld met Kortrijkse specialiteiten en een handige buff.