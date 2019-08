Stad houdt volksbarbecue in Bissegem Peter Lanssens

23 augustus 2019

De stad Kortrijk nodigt alle Bissegemnaren uit op een volksbarbecue, op zondag 25 augustus om 12 uur aan OC De Troubadour op het Vlaswaagplein. Burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepenen bedienen je er persoonlijk van gegrild vlees en heerlijke groentjes. Meesmullen kost 5 euro per persoon. Wie zeker een plaats wil op de barbecue, registreert via www.kortrijk.be/volksbarbecue. Je kan ook ter plaatse nog inschrijven. Er wordt volgens het principe ‘op is op’ gewerkt. Er is plaats voor zo’n 250 mensen. Er zijn tafels en parasols. Er zijn drankjes voorzien. Voor kinderen is er een springkasteel.