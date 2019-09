Stad grijpt in na klachten over beheer van zwembaden Abdijkaai en Lagaeplein: nieuwe coördinator houdt oogje in 't zeil Joyce Mesdag

06 september 2019

16u56 0 Kortrijk De stad neemt een aantal maatregelen voor een beter beheer van de zwembaden Abdijkaai en Lagaeplein. De voorbije weken werd hier en daar geopperd dat LAGO meer inzet op het nieuwe zwembad en de oude zwembaden laat verkommeren. “We hebben een nieuwe coördinator aangesteld die alles opvolgt, én investeren 100.000 euro in het zwembad in Heule”, zegt schepen Arne Vandendriessche, schepen van Sport.

De voorbije zomer weerklonk kritiek op de manier waarop LAGO het openluchtbad Abdijkaai uitbaat. Zo waren er problemen met de doorloopdouches bij het ondiepe bad. Bezoekers klaagden ook dat de kleedkamers er onverzorgd bijlagen en dat er soms te weinig kassa’s geopend waren. Het zwembad lokte nooit minder zwemmers dan afgelopen zomer. Al kan dat ook deels met de opening van het buitenbad op Kortrijk Weide te maken hebben. Ook het zwembad in Heule, eveneens in beheer van LAGO, kreeg dan weer regelmatig af te rekenen met technische defecten. “Zo kregen mensen de indruk dat LAGO vooral begaan is met het nieuwe zwembad, en onze oude zwembaden wat links laat liggen”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Nieuwe coördinator

De stad riep LAGO op het matje. “Er zijn harde woorden gevallen”, zegt Vandendriessche. “We hebben de uitbater zelfs officieel in gebreke gesteld. Maar we zijn nu samen tot een oplossing gekomen.” De uitbating zal strikter opgevolgd worden. “LAGO zal een nieuwe coördinator aanstellen die de twee sites nauw zal opvolgen. Hij zal dienen als aanspreekpunt voor de stad en de bezoekers van beide baden”, zegt Vandendriessche. “Ook de stad Kortrijk stelt iemand aan die beide baden voltijds zal opvolgen. Dat is Henri Deleu, die de Kortrijkse zwembaden kent als zijn broekzak. Hij was meer dan 30 jaar coördinator, toen de stad de baden nog zelf exploiteerde. Op die manier kunnen we alles van dichterbij opvolgen en kan Henri LAGO bijstaan om mogelijke problemen sneller op te lossen”

Investering

Bovendien investeert de stad nog dit jaar 100.000 euro in zwembad Lagaeplein. “Zo wordt er een systeem opgezet met de verwarmingsketels, waardoor de watertemperatuur altijd op punt blijft, ook bij technische storingen. Daarnaast worden de pompen voor de watercirculatie en de zwembadfilters vervangen door nieuwe.”

Op 18 september om 18 uur organiseert LAGO tot slot een infomoment in de cafetaria van zwembad Lagaeplein om vragen en onduidelijkheden over hun publiek private samenwerking de wereld uit te helpen. Tijdens deze uiteenzetting zal Elewin Werbrouck, centrummanager LAGO Kortrijk Weide in naam van S&R Kortrijk-Zwevegem nv, het woord voeren. Ze brengen verheldering over de exploitatie, het contract en de komende investeringen en beantwoorden alle vragen. Alle inwoners van Kortrijk en vaste bezoekers van zwembaden Abdijkaai en Lagaeplein zijn welkom om deze toedracht te volgen en vragen te stellen.