Stad evalueert coronaproof evenementenplein Depart XXL: “We voeren handhaving en controle op”

Het eerste coronaproof evenementenplein van ons land, op het Mandelaplein, werd zaterdag geopend door het mini metalfestival Sound of Noise. Zo’n 750 metalheads volgden de optredens. Het was een geweldig feestje, maar veel mensen stellen zich op sociale media vragen of de aanwezigen ook daar niet te dicht bij elkaar zaten. Zeker nu er daar komende zondag 18 oktober telkens 1.200 mensen worden verwacht voor optredens van Het Zesde Metaal en Brihang.

N-VA-schepenen van respectievelijk Cultuur en Evenementen Axel Ronse en Kelly Detavernier: “Het viel ons zaterdag vooral op dat de bezoekers gedisciplineerd zijn. Het besef leeft duidelijk dat het nodig is om zich aan de maatregelen te houden. Iedereen wil vermijden dat de cultuur- en evenementensector opnieuw in een lockdown terechtkomt. De organisatie deed er alles aan om het evenement zo goed mogelijk te laten verlopen: iedereen ontsmette zijn handen bij het binnenkomen en werd door een ‘runner’ naar zijn plaats begeleid. Wie drank wou bestellen deed dat door een QR-code te scannen en betaalde contactloos, waarna de bestelling tot bij de bubbel werd gebracht. Deze week staat een evaluatie gepland en zal ons team bekijken hoe we de komende evenementen op Depart XXL nog beter kunnen gaan organiseren. Zeker het toekomen van de mensen per zone (er stonden lange wachtrijen voor aanvang van Sound of Noise, red.) kan nog verbeterd worden door bijvoorbeeld met tijdsloten te werken.”

We voeren ook de handhaving en controle ter plaatse op (om te voorkomen dat mensen stoelen dichter schuiven en om de mondmaskerplicht na te gaan, red.). Veiligheid staat voorop. We zijn alvast tevreden dat Depart XXL van start is kunnen gaan en dat we de sector eindelijk weer perspectief bieden.”