Staaldistributeur Saey schenkt duizenden mondmaskers weg: “Rusthuizen, neem contact op” Peter Lanssens

02 april 2020

08u47 12 Kortrijk Staaldistributeur Saey, met vestiging in Heule, schenkt telkens 500 mondmaskers aan Zorg Kortrijk en zorggroep Heilig Hart. “Er komen deze week nog eens 1.000 mondmaskers aan, eventueel door extra leveringen gevolgd. Daarom een oproep: wie mondmaskers nodig heeft, zoals rusthuizen, neem gerust contact met ons op”, zegt Jolien Deconinck, communicatiemedewerker van Saey.

Saey blijft niet bij de pakken zitten tijdens deze coronacrisis. De afdeling industriële ijzerwaren doet een beroep op een internationaal netwerk van leveranciers om mondmaskers op te sturen. Saey krijgt zo tal van leveringen van mondmaskers uit China. “We dragen graag ons steentje bij omdat we in de media lezen dat er een nijpend tekort aan mondmaskers is”, zegt Jolien Deconinck. “Zeker ook voor de zorgcentra, die vaak niet op de eerste plaats staan voor de verdeling van mondmaskers. Woonzorgcentra voor onze ouderen wachten moeilijke tijden.”

“ Het doet dan ook deugd om te merken dat er in deze periode een enorme internationale solidariteit op gang komt. Saey schenkt de eerste leveringen mondmaskers aan Zorg Kortrijk en aan zorggroep Heilig Hart in Kortrijk. Waar ze heel tevreden zijn met de mondmaskers. We hopen dat ook andere woonzorgcentra en instanties zich kenbaar zullen maken bij ons, voor mondmaskers. Het Saey team is in gedachten bij alle personen die ziek of bezorgd zijn”, aldus Jolien Deconinck. Info: tel. 056/36.14.43 of jolien.deconinck@saey.com.