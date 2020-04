Sprotjesfonds deelt 4.000 euro en 1.500 kilogram dierenvoeding uit aan dierenvzw’s in nood door coronacrisis LSI

09 april 2020

08u39

Bron: LSI 0 Kortrijk Vzw’s die zorg dragen voor dieren maar door de coronacrisis in moeilijkheden kwamen, krijgen van de vzw Sprotjesfonds 4.000 euro en 1.500 kilogram dierenvoeding van Avévé. Dat liet de drijvende kracht achter de vzw, dierenarts Joshua Dutré, via een filmpje op Facebook weten.

Het fonds werd genoemd naar Sprotje, de kat die 2 jaar geleden in Kortrijk gruwelijk mishandeld werd door haar baasje. Die stak haar in een oven van 200°C, waardoor ze zwaar verbrand raakte. Dierenarts Dutré, bekend van het VTM-programma Beestig, kon haar redden en richtte een vzw op die helpt om kosten van mishandelde dieren te dragen. Een crowdfunding in 2018 leverde zo’n 15.000 euro op, die al werd verdeeld en gebruikt voor de rechtszaak tegen de beul van Sprotje. De man kreeg de maximumstraf van zes maanden cel, een geldboete en een levenslang verbod om nog dieren te houden.

Omdat door de coronacrisis heel wat dierenvzw’s in financiële problemen (dreigen te) geraken, lanceerde de vzw Sprotjesfonds een oproep om contact op te nemen. Dat leverde heel wat reacties op. “Het oorspronkelijk te verdelen bedrag van 1.500 euro hebben we verdubbeld naar 3.000 euro én een voorschot van 1.000 euro op de verkoop van mijn boek ‘Dierendokter Joshua’ is geschonken”, aldus Dutré. “Bovendien schonk Avévé 1.500 kilogram dierenvoeding, ook goed voor een waarde van zo’n 4.000 euro.” Het geld en de dierenvoeding is verdeeld over een 40-tal vzw’s in heel Vlaanderen. Dierenopvangcentrum De Zonnegloed uit Oostvleteren krijgt met 700 euro de hoogste financiële steun. Het park heeft wekelijks zo’n 1.800 euro nodig om de circa 350 verlaten en wilde dieren eten te geven maar door de noodgedwongen sluiting heeft het op vandaag geen inkomsten.