Sportieve baantjeszwemmers eindelijk welkom in magisch stukje kanaal in Kortrijk: “De natuur is prachtig en het water erg proper” Peter Lanssens

03 juni 2020

12u14 0 Kortrijk Na drie jaar voorbereidend werk is het zover. Baantjeszwemmers zijn vanaf maandag 8 juni welkom in een mooi stukje kanaal nabij het openluchtzwembad Abdijkaai. Waar de fauna en flora prachtig is en het water, het wordt tweewekelijks getest, erg proper. “Het is enkel voor sportieve zwemmers, niét voor recreatie”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). De stad Kortrijk investeerde 50.000 euro in het inrichten van de zwemzone.

Het stukje kanaal Bossuit-Kortrijk waar vaartzwemmen vanaf volgende week kan, bevindt zich tussen sluizen 10 en 11. Niet ver van het openluchtbad Abdijkaai is een ponton met afsluiting geplaatst. Ook voorzien: signalisatie om de zone met een lengte van 420 meter af te bakenen en trapladders voor noodsituaties. Per rondje leg je telkens 840 meter af. Vaartzwemmen is nieuw in de regio. Het kan in onze provincie ook in de Damse Vaart.

Je ziet hier vooral veel planten en vissen zoals paling, baars en snoek. We merkten ook al waterhoentjes op. Fantastisch om hier te mogen zwemmen. Laurent Libeert



Kortrijk werkte met De Vlaamse Waterweg en Triatlonclub Kortrijk een legaal kader uit. Ook langeafstandszwemmer Jean-Luc Piens trok sinds 2017 mee aan de kar. De omstandigheden in het stukje kanaal zijn ideaal voor vaartzwemmen. Zo is ook de temperatuur van het water aangenaam, met nu goed 19 graden. Komende zaterdag ruimt de Kortrijkse Duikersclub er nog de bodem. “We deden al een kleine test en weten hierdoor nu al dat het goed meevalt. Het is niet zo dat de bodem vol afval ligt”, zegt voorzitter Laurent Libeert. “Er liggen wel enkele fietswrakken. Voor de rest zie je hier vooral veel planten en vissen zoals paling, baars en snoek. We merkten ook al een nest met waterhoentjes op. Fantastisch om hier te mogen zwemmen.”

Triatlonclub Aqua Protect 3 Team staat in voor het correct verloop. Er zijn vanaf 8 juni elke week drie zwemmomenten: op maandag, donderdag en vrijdag, telkens van 19 tot 21 uur. “’s Avonds omdat de sluisdeuren dan dicht zijn en er dus op die tijdstippen geen scheepvaart is in dit stukje kanaal. En we komen zo ook niet in conflict met de openingsuren van het openluchtzwembad Abdijkaai”, zegt trainer Filip Rigole.

Er is veel vraag naar zwemmen in open water. Vroeger durfden zwemmers dat op eigen houtje in het kanaal doen, nabij de kajakclub aan de Visserskaai. Daar blijft vaartzwemmen voor alle duidelijkheid verboden Schepen Arne Vandendriessche

“Er mag enkel tijdens de voorziene momenten gezwommen worden en enkel als er toezicht is”, benadrukt Arne Vandendriessche. “We mikken op sportieve zwemmers omdat onervaren zwemmers in moeilijkheden kunnen komen, bijvoorbeeld door de eventuele stroming. Er is veel vraag naar zwemmen in open water, tijdens de zomer. Vroeger durfden zwemmers dat op eigen houtje in het kanaal doen, nabij de kajakclub aan de Visserskaai. Daar blijft vaartzwemmen voor alle duidelijkheid verboden.”

Inschrijven is verplicht: www.kortrijk.be/kanaalzwemmen. Niet ter plaatse, want dat kan niet. Leden van de triatlonclubs Aqua Protect 3 Team uit Kortrijk, Lentriac uit Menen, WTDT uit Waregem en Team Atom6 uit Roeselare worden door hun club ingeschreven. Een seizoensabonnement tot eind september kost 40 euro. Inwoners van Kortrijk betalen 32 euro. Mensen met een UiTPAS krijgen een apart tarief. Zitten inbegrepen in het abonnement: een badmuts en een verzekering. Zwemmers nemen ook een persoonlijke veiligheidsboei mee.

Aqua Protect 3 Team zet professionele en goed uitgeruste redders in. Ze kregen ondertussen al een corona-bijscholing. Zo leerden ze reanimeren met een beademingstoestel, want mond-op-mond kan niet meer. “Om aan de nu geldende maxima van maximum twintig zwemmers tegelijk te voldoen, delen we elke zwemsessie in twee delen van een uur op. Zodat we hier veertig zwemmers per avond kunnen laten zwemmen. We werken daarom met een reservatiesysteem”, zegt Filip Rigole. Voor wie komt zwemmen, er zijn douches en kleedkamers in het openluchtbad Abdijkaai. Voorlopig mogen die wel nog niet gebruikt worden, in het kader van de huidige coronamaatregelen. Er is in het openluchtbad ook een EHBO-lokaal met het nodige materiaal.