Sportclubs die hun ecologische voetafdruk beperken krijgen ‘ecosportief label’ Joyce Mesdag

31 oktober 2019

21u36 0 Kortrijk Kortrijk pakt uit met een ecosportief label. Het wil daarmee sportclubs belonen die inspanningen doen om hun ecologische voetafdruk te beperken.

“Elke sportclub laat in grotere of kleinere mate een ecologische voetafdruk na”, zegt Arne Vandendriessche, schepen van Sport en Energie. “De sportclub koopt en gebruikt sportmateriaal, verbruikt energie en consumeert. Om in de toekomst nog in een gezonde sportomgeving te kunnen sporten, moeten we samen de ecologische voetafdruk van de sport verminderen met gerichte acties die bijdragen tot een gezondere sportomgeving. Stad Kortrijk wil daarom sportclubs stimuleren om meer ecologisch te denken en beloont hen daarvoor met het ecosportieve label.”

“De Kortrijkse sportclubs kunnen aan de slag rond 5 bepaalde thema’s: mobiliteit, afval, energie en water, eten en drinken en natuur”, zegt schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a). “Om hen te helpen heeft de sportdienst bij elk thema enkele doelstellingen geplaatst met enkele tips hoe die best te bereiken. Clubs kunnen bijvoorbeeld herbruikbare bekers gebruiken, de meest veilige fietsweg naar de sportclub uitstippelen, afval beter sorteren en recycleren, een autovrije sportdag inlassen… Alle tips en tricks vind je terug op www.kortrijk.be/ecosportievesportclub.”

Sportclubs die met die zaken aan de slag gaan kunnen dit melden bij de sportdienst die alle acties zal screenen en opvolgen. Na een grondige beoordeling wordt het ecosportieve label al dan niet toegekend. De sportclub met de meeste en/of beste actie(s) wordt uitgeroepen tot ecosportieve club van het jaar en ontvangt een speciale prijs.