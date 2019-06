Spoorwegtuin is verborgen parel: “Graffitimuren, klimrots en beschermde muurhagedissen” Peter Lanssens

17 juni 2019

18u05 6 Kortrijk Een destijds verloederde strook tussen jeugdcentrum Tranzit en de treinsporen, op het stadsdeel Weide, is omgevormd tot een bijzondere spoorwegtuin met voornamelijk heesters en zittrappen. Je ontdekt er via een wandeltraject ook graffiti-oefenmuurtjes, een klimrots van ruim drie meter hoog en tientallen beschermde muurhagedissen. De werken duurden goed vijf maanden.

Street Art vereniging ArtKor krijgt het peterschap over de oefenmuurtjes. Vooral om er zich met graffiti op uit te leven. Er is een specifieke vuilnisbak voor lege spuitflessen. “We ondersteunen zo de sterke streetartcultuur in Kortrijk”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). Ook klimfanaten hebben er met een outdoor ‘boulderrots’ van 3,3 meter hoog een nieuwe stek bij. Boulderen wint als alternatieve vorm van klimmen aan populariteit. Je klimt een korte en vaak moeilijke route over een rotsblok, zonder een harnas of touwen te gebruiken. Het doel is om de korte route zo slim mogelijk af te leggen. De rots in de spoorwegtuin kost 31.931,98 euro.

Biodiversiteit

Belangrijk: er leven enkele honderden beschermde muurhagedissen in de spoorwegtuin op Weide. Het grootste deel vindt voedsel op een naar het zuidoosten gerichte muur van een vroegere goederenloods en in de vegetatie tussen de muur en de spoorwegbermen. De hagedissen behouden hun vaste stek, ook dankzij muren uit gestapelde natuurstenen. “Ze blijven dankzij zo’n gerichte ingrepen gevrijwaard”, zegt schepen van Biodiversiteit Bert Herrewyn (sp.a). “Plaatsen zoals de spoorwegtuin houden de biodiversiteit in onze stad in stand.”