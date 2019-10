Spoorbruggen krijgen inspectie: Goedendaag- en Verriestlaan dicht Peter Lanssens

09 oktober 2019

06u13 0 Kortrijk De firma Fero NV uit Willebroek voert op woensdag 9 en donderdag 10 oktober inspecties uit aan de spoorbruggen in de Goedendaglaan en Hugo Verriestlaan.

De onderdoorgang in de Goedendaglaan is woensdag dicht voor verkeer. Wie in de buurt is, kan in beide richtingen omrijden via de Theodoor Sevenslaan, Visserskaai en Passionistenlaan. De onderdoorgang in de Verriestlaan is donderdag dicht. Hier rij je in beide richtingen om via de De Jaegerelaan, Taeyelaan, Snellaertstraat, Beatrijslaan, Goedendaglaan en Passionistenlaan.