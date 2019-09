Spookrijder in levensgevaar na stevige klap op snelweg VHS

07 september 2019

09u47 0 Kortrijk Bij een zwaar ongeval op de E403 in Bellegem is zaterdagmorgen iets voor zeven uur een Franse spookrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. Een tweede automobilist liep lichte verwondingen op.

De Fransman die het ongeval veroorzaakte, reed minstens al enkele kilometer in de verkeerde rijrichting toen hij in botsing kwam met een Opel Insignia die in de richting van Doornik reed. De klap was bijzonder hevig. Beide voertuigen kwamen tientallen meters uit elkaar tot stilstand op de linkerrijstrook. Omdat er sprake was van twee geknelde slachtoffers, rukten de hulpdiensten in dubbele bezetting uit. Beide bestuurders moesten uit hun wagen worden bevrijd en werden nadien voor verzorging naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Door de botsing was op de E403 enkele uren maar één rijstrook beschikbaar in de richting van Doornik. Gezien het vrij vroege weekenduur leverde dat geen problemen op.