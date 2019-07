Sponsorprimeur in stadion KVK: Derudder Cleaning personaliseert zitjes Peter Lanssens

17 juli 2019

08u17 25 Kortrijk Reinigingsbedrijf Derudder Cleaning uit Deerlijk heeft twee zitjes in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk in het zwart laten lakken, met daarop ook de naam en het logo van het bedrijf. Het sponsoren van zitplaatsen in een stadion is op zich niet nieuw, denk aan de zetels in de dugouts van clubs, maar stadionzitjes zijn wel een primeur. “We zijn de eerste in België die hiermee uitpakken”, zegt CEO Stijn Haghebaert van Derudder Cleaning.

Haghebaert geeft met de twee in het oog springende stoeltjes mensen de kans om een wedstrijd van de Kerels bij te wonen. “We gaan op onze Facebookpagina regelmatig wedstrijden houden, waarbij we telkens twee winnaars aanduiden om een match vanop onze stoeltjes te volgen”, aldus Haghebaert. De supporters zullen er in ieder geval niet naast kunnen kijken. Want de twee zwarte zitjes vallen erg op, tussen alle andere normale rode stadionzitjes. Stijn Haghebaert en zijn vennoot Baudewijn Vancoillie hebben een hart voor voetbal en hebben al sinds jaar en dag een abonnement bij KV Kortrijk. Hun sympathie voor de club vertaalt zich nu in een sponsorcontract, voor het seizoen 2019-2020. De eerste thuismatch van het nieuwe seizoen van KV Kortrijk is op 3 augustus. De Kerels nemen het die zaterdag in het Guldensporenstadion tegen Sporting Charleroi op.