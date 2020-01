Spoedpsychiatrie in Kortrijk met 27.633 patiënten in 15 jaar steeds vaker bezocht: “Vooral problemen rond suïcidaal gedrag en alcoholmisbruik” Peter Lanssens

09 januari 2020

13u12 10 Kortrijk De spoedpsychiatrie in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk wordt steeds vaker bezocht. Er waren de voorbije 15 jaar 27.633 aanmeldingen. Een indrukwekkend aantal. Het gaat over een stijging van liefst 65 procent, als je startjaar 2005 met vorig jaar vergelijkt. “De druk in onze maatschappij blijft toenemen”, vertelt ervaringswerker Kelly Vercaigne. “De voornaamste problemen zijn suïcidaal gedrag en misbruik van alcohol”, zegt psychiater Koen Titeca.

Koen Titeca overtuigde de ziekenhuisdirectie destijds om te investeren in een Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie (EPSI). “Als je een spoeddienst inricht, moet je ook oog hebben voor gespecialiseerde zorg. Zeker als je naar een groot fusieziekenhuis op één campus evolueert”, zegt Koen Titeca. De cijfers spreken voor zich. Er waren 1.521 psychiatrische spoedaanmeldingen in 2005. Vorig jaar waren er dat 2.373. “Als die evolutie zich handhaaft, zitten we tegen 2025 aan 2.800 psychiatrische spoedaanmeldingen”, voorspelt Koen Titeca.

Altijd presteren, nog harder werken en voor niemand willen onderdoen. Er is in onze samenleving geen gesprekscultuur over het thema. De mensen kroppen op. Wie psychisch kwetsbaar is, kan zo snel in de problemen komen. Ervaringswerker Kelly Vercaigne

Besparen

“De druk in onze maatschappij blijft toenemen”, zegt ervaringswerker Kelly Vercaigne. “Altijd presteren, nog harder werken en voor niemand willen onderdoen. Er zit ook meer (financiële) druk op gezinnen. Enkel de man laten werken, is niet meer haalbaar. Er is geen gesprekscultuur over het thema in onze samenleving, zeker in West-Vlaanderen. De mensen kroppen op. Wie psychisch kwetsbaar is, kan zo snel in de problemen komen. De spoedpsychiatrie is zeer belangrijk om die mensen meteen te stabiliseren en rust en veiligheid te bieden.”

“Let op: die mensen de eerste zorgen geven en weer laten gaan is niet genoeg. Ook nazorg is belangrijk, net zoals preventie. Voor deze nazorg maken we goede afspraken met zorgverleners buiten AZ Groeninge. Het is belangrijk dat deze patiënten terechtkunnen in centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) en centra voor algemeen welzijnswerk (CAW). We betreuren het wel dat de overheid net hierop wil besparen. Zeker in het licht van mensen die te kampen hebben met suïcidaal gedrag. We roepen de ministers op om hier eens enkele dagen mee te komen draaien. Zodat ze zelf ervaren hoe hoog de nood is en ze zo misschien wel tot inkeer komen.”

Waardering

De laagdrempelige en toegankelijke spoedpsychiatrie vult een acute zorgnood in. De boodschap: durf de stap zetten. “Het is dichtbij, makkelijk bereikbaar, altijd open en goedkoop, want de mutualiteit komt tussen”, zegt psychiater Koen Titeca. “Het onthaal alleen al is belangrijk”, pikt hoofdverpleegkundige Kristof Lanssens in. “We bieden die mensen een koffie en een kamer aan en winnen hun vertrouwen door in alle rust een gesprek aan te gaan en te bekijken welke medicatie er kan helpen. Hier kom je tot jezelf, weg van alle prikkels. Hier kan je echt je verhaal doen en krijg je ruimte om na te denken. Het gaat hier over ont-moeten, niet meer moeten”, vult woordvoerder Stefaan Lammertyn aan. Hoe blijft het personeel mentaal scherp? “We luisteren altijd naar elkaar, er is plaats voor humor en we krijgen waardering van de patiënten”, zegt Kristof Lanssens. “Zo kregen we recent een bedankingskaartje met beste wensen van iemand die zes jaar geleden opgenomen werd bij ons. Die persoon schreef dat de opname hier een klein deel van een groter geheel was, om zijn leven te redden. Dat doet deugd. En het klopt ook. De eerste stap in herstel is vaak de spoedpsychiatrie. Wie hulp nodig heeft of iemand kent die hulp nodig heeft, kom naar hier. Bij ons hoef je niet eerst een afspraak te maken.”

We krijgen waardering van de patiënten. Zo kregen we recent nog een bedankingskaartje. Die persoon schreef dat de opname hier een klein deel van een groter geheel was, om zijn leven te redden. Dat doet deugd. Hoofdverpleegkundige Kristof Lanssens

Zoektocht

Wie naar de EPSI komt, doet dat zonder minimum- of maximumduur. “Je komt hier niet meteen voor een opname, maar eerst voor een inschatting van de zorg”, zegt Koen Titeca. “De voornaamste problemen zijn suïcidaal gedrag en misbruik van alcohol. Het gaat verder over patiënten die lijden aan een psychose, hevige angstklachten, onbehandelbare depressieve klachten of zelfverwondend gedrag. We evalueren permanent en sturen door indien nodig, zodat iedereen de nodige zorg krijgt. Het is vaak een hele zoektocht, om de juiste hulp te krijgen. Wij doen dit samen met de patiënt en zijn familie. Wie een dringende zorgvraag heeft: kom naar hier en we proberen het samen op te lossen.”

Tien observatiebedden

Tot slot nog enkele interessante weetjes: de EPSI is voor patiënten vanaf 15 jaar. Het is een onderdeel van de dienst psychiatrie en ligt in het verlengde van de algemene spoedopname. Er is 24/7 permanentie, met inbegrip van een wachtdienst van psychiaters, dus ook tijdens de nachten en het weekend. De EPSI is een open afdeling met tien observatiebedden. Er werken 10,5 verpleegkundigen (voltijdse equivalenten). De gemiddelde verblijfsduur was 23 uur en 32 minuten in 2018. Patiënten komen op eigen initiatief of op vraag van familie. Ze worden ook doorverwezen door huisartsen, hulpverleners en politie. De meeste aanmeldingen voor snelle hulp in een crisissituatie zijn mensen uit Kortrijk en onze regio. Maar er zijn ook aanmeldingen tot uit Roeselare, Ieper en Moeskroen. Het is dan ook de enige spoedpsychiatrie in de regio en de enige niet-erkende in België. Wat betekent dat AZ Groeninge zelf investeert in personeel en infrastructuur om de EPSI te laten werken.