Splinternieuwe ambulance beschadigd na ongeval met patiënt Alexander Haezebrouck Klaas Danneel

20 februari 2020

18u58 14 Kortrijk Eén van de twee gloednieuwe ziekenwagens van de hulpverleningszone Fluvia is amper één maand na de levering al ferm beschadigd. De ambulance had donderdagmiddag een ongeval op een kruispunt van de R8 met een patiënt. “Gelukkig bleven de patiënt en de ambulanciers ongedeerd”, zegt Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia.

“Op het kruispunt van R8 met de Kuurnsesteenweg reed onze ambulance door het groen”, vertelt Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia. “Ze werden links vooraan aangereden door een andere auto.” De ziekenwagen aan het bestuurdersportier beschadigd. De ambulanciers en de patiënt kwamen gelukkig met de schrik vrij. Op 24 januari werden nog maar pas twee splinternieuwe ambulances geleverd, elk goed voor zo’n 180.000 euro. Eén daarvan is nu dus al ferm beschadigd. “Heel spijtig”, zegt Henk Vanwalleghem. “Voorlopig hebben we een reserveambulance ingeschakeld.” In maart krijgen ook de brandweerposten van Menen en Ledegem een gloednieuwe ambulance.