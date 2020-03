Spinrag lokt 13.094 bezoekers: “Nieuw record” Peter Lanssens

06 maart 2020

10u46 2 Kortrijk Spinrag was een recordeditie met 13.094 bezoekers. Het vorige record van 11.500 bezoekers in 2019 werd moeiteloos gebroken. Ondanks het slechte weer beleefden nooit eerder zoveel gezinnen het kinderkunstenfestival in Kortrijk. Zo steeg het aantal verkochte tickets voor film- en podiumvoorstellingen. De podiumvoorstellingen haalden zelfs een bezettingsgraad van 96 procent.

Alle workshops waren uitverkocht. Het aantal verkochte filmtickets haalde de kaap van 2.000, een stijging van ruim 30 procent. Het aantal verkochte tickets voor podiumvoorstellingen steeg met 20 procent, naar 4.800.

Nieuwe accenten in het programma, zoals de Spinragclubconcerten, sloegen sterk aan. “Spinrag was een schot in de roos”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Het is met bijna 14 procent meer bezoekers dan vorig jaar duidelijk dat iedereen het festival in de armen sluit. Het is de ideale manier om kinderen laagdrempelig met muziek, film en podiumkunsten in contact te brengen”, aldus Ronse.

Nog een tip: blijf voortaan de website van Spinrag in de gaten houden en wacht niet tot de krokusvakantie in 2021. Want vanaf nu zijn er ook in de loop van het jaar enkele Spinragprojecten. Die vallen onder de noemer van Spinrag 2.0. Dat is een mobiele werkplaats voor kinderkunsten in de regio Zuid-West-Vlaanderen, met financiële steun vanuit Vlaanderen. Zo trokken in januari en februari al creatieve ateliers naar scholen in de regio. Ze bereikten 660 kinderen. Er is ook aandacht voor kwetsbare kinderen. Info: www.spinrag.be.