Spelen in de jungle op Grote Markt Peter Lanssens

07 juni 2019

16u55 5 Kortrijk De Grote Markt heeft voor het zevende jaar op rij een zomerspeelplein. Thema deze zomer is de jungle. Het zomerspeelplein kost 26.000 euro.

Kinderen kunnen een miniatuur van de berg Kilimanjaro in Tanzania beklimmen en daarna uitrusten in een boomhut op de top. Er zijn verder klauter- en hangplekken, een glijbaan, zitbankjes en een grote zandoppervlakte om te graven en ravotten. “En er zijn in het kader van inclusief spelen (voor alle kinderen, ook met een beperking, red.) diverse speelborden voorzien”, zegt schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (sp.a). “Ze zijn bedoeld om de fijne motorische vaardigheden aan te scherpen.” De firma Eibe leverde het speelplein. Het werd door de vzw Jongerenatelier opgebouwd. Het zomerspeelplein blijft staan tot 15 oktober en verhuist dan naar het Astridpark, waar het grote speeltoestel vervangen wordt door de Kilimanjaro.