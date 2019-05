Spekgladde straten door lekkende brandstoftank van vrachtwagen VHS

21 mei 2019

De brandweer rukte dinsdagvoormiddag uit naar de omgeving van de Waterven in Heule. Aanleiding was een lek in een brandstoftank van een vrachtwagen. Daardoor lagen verschillende straten er glad bij. Dat was het geval op de Waterven zelf, waar alleen maar bedrijven zijn gevestigd, maar ook een stukje op de Oude Ieperseweg en de afrit van de R8, aan het VTI van Gullegem. Ook daar moest de brandweer met een speciaal product de weg weer proper maken. De klus nam een dik uur in beslag.