Speelpleinwerking Wasper verwelkomt nieuwbouw in De Warande met open armen: “11.466 kinderen in 2019" Peter Lanssens

26 februari 2020

18u41 0 Kortrijk In De Warande in Heule is woensdag een nieuwbouw voor de speelpleinwerking officieel geopend. Het wordt binnen enkele jaren het nieuwe jeugdverblijfcentrum. Kost: 2,844 miljoen euro, waarvan vzw De Warande 350.000 euro betaalt. Speeldomein De Warande draait op volle toeren met vorig jaar 11.466 kinderen in de speelpleinwerking, 15.430 overnachtingen en 22.007 andere bezoekers.

De oude gebouwen van begin jaren ’60 waren dringend aan vervanging toe. Om de opening van het eerste nieuwe gebouw te vieren en omdat De Warande 70 jaar oud is, hielden de kinderen van speelpleinwerking Wasper een bonte stoet. De nieuwe vleugel is nabij de ingang en parking langs de Ringlaan (R8) gelegen.

Het was even spannend. Want door het afbranden van de Notre Dame in Parijs dreigde het hout bestemd voor De Warande gereserveerd te worden voor de heropbouw van de kathedraal. Schepen Bert Herrewyn

De werken duurden een jaar. “Het was even spannend. Door het afbranden van de Notre Dame in Parijs dreigde het hout bestemd voor De Warande gereserveerd te worden voor de heropbouw van de kathedraal. Uiteindelijk raakte het bestelde hout toch op tijd hier”, zegt schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (sp.a).

Iconische eik

In een volgende fase, nog deze legislatuur, ruimen nog oude polyvalente lokalen plaats voor nieuwe. Dan kan de noordelijke vleugel, die nu dus dient voor de speelpleinwerking, omgebouwd worden tot jeugdverblijfcentrum. Waarna kan overgegaan worden tot de sloop van de huidige overnachtingsruimte, om extra speelnatuur te creëren. Bureau aRCHITEC – Dertien 12 tekende het hele ontwerp uit. De hoofdaannemer van de eerste fase was de firma Verstraete Bouw en Hout nv. Het eerste energievriendelijke nieuwe gebouw is met een lengte van 140 meter netjes ingebed in de natuurlijke omgeving. Zo bleven, om een voorbeeld te geven, de meest waardevolle bomen behouden. Een 48 jaar oude iconische eik werd zelfs geïntegreerd in de overdekte speelruimte. Het grondverzet voor de nieuwbouw is ter plaatse gerecupereerd, als speelheuvel in het landschapspark.