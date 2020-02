Speed- en cannabisverkoper samen met leveranciers terecht, verbeurdverklaring van 425.000 euro gevraagd LSI

04 februari 2020

14u02

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 44-jarige man uit Kortrijk riskeert samen met zijn twee Antwerpse leveranciers celstraffen tot 37 maanden voor de verkoop van kilo’s speed en cannabis. De openbare aanklager vroeg de rechter in Kortrijk zo’n 425.000 euro drugsgeld verbeurd te verklaren.

Op 5 mei 2019 kon Radovan V. (44) in zijn verblijfplaats in de Recolettenstraat in Kortrijk samen met leveranciers Pierre P. (54) uit Antwerpen en Johan V.D. (44) uit Mortsel opgepakt worden. Er was net 1,5 kilogram drugs geleverd. P. gaf toe dat hij al 9 keer in opdracht van Johan V.D. naar Kortrijk was gereden om drugs te leveren. Johan V.D. bleef ontkennen dat hij als opdrachtgever fungeerde.

De arrestaties en huiszoekingen kwamen er nadat de politie de woning van Radovan V. al enkele maanden nauwlettend in het oog had gehouden. Ze konden er zo’n 200 verschillende klanten spotten die telkens korte bezoekjes brachten. Telefonie-onderzoek en zelfs onderzoek van de huisvuilniszakken van V. zorgden voor de rest van het bewijsmateriaal. In de vuilniszakken staken regelmatig speed- en cannabisverpakkingen. De woning van V. deed volgens het gerecht dienst als opslagplaats. Hij vroeg de rechter enkel de periode van 9 maanden die hij al in voorhechtenis zit als effectieve celstraf uit te spreken. Pierre P. kwam na 4,5 maanden al vrij en vroeg hetzelfde te doen. Johan V.D. zit ook nog altijd in de cel maar bleef ontkennen. Vonnis op 18 februari.