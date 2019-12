Spectaculaire cijfers: Kortrijk deed 730 acties voor Warmste Week, 35.000 mensen wilden concerten op Mandelaplein bijwonen Peter Lanssens

24 december 2019

14u04 0 Kortrijk Kortrijk alleen al klokt af op 730 acties voor De Warmste Week. Het doel was om de kaap van 1.000 te halen, maar het blijft een spectaculair cijfer. “Bijna 1 op 100 inwoners organiseerde een actie. En als je alle acties in Vlaanderen bekijkt, komt één op de vier uit de regio Zuid-West-Vlaanderen. Fantastisch gewoon”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne van Kortrijk. “Nog enkele leuke cijfers: Er waren 35.000 aanvragen om de concerten en fuiven in zaal Depart op het Mandelaplein bij te wonen. De 9.000 tickets waren in twee uur weg. En er zijn meer dan duizend filmpjes opgenomen van mensen die een actie hielden.”

Wat een waanzinnige rollercoaster. Wie De Warmste Week van dichtbij meemaakte de voorbije zeven dagen, werd van de ene in de andere emotie geslingerd. Een lach en een traan, kippenvel, massa’s plezier, sublieme live optredens: de grootste solidariteitsactie van ons land had het allemaal in huis. Er rolde een ongeziene vloedgolf van warmte over Kortrijk. Veel inwoners zouden De Warmste Week dan ook héél graag nog een tweede keer ontvangen: eind 2020.

Zeer goeie troeven

Bij Studio Brussel zijn ze over de hele lijn (meer dan) tevreden over de eerste editie in Kortrijk. Maar of er een tweede editie in Kortrijk komt, is nog niet zeker. “We evalueren na de kerstvakantie en nemen in het voorjaar van 2020 een wijze beslissing”, liet Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen eerder al weten. Kortrijk eind 2020 nog een keer helemaal wild maken van De Warmste Week? Kan zeker! “Je moet altijd blijven vernieuwen, maar we hebben zeer goeie troeven om Studio Brussel te overtuigen”, vindt Van Quickenborne. “Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen raakte vorig jaar al overtuigd van Kortrijk. Festival Goose Nonstop For Life in september 2018 gaf de doorslag.”

Grote incidenten bleven uit op het Nelson Mandelaplein. Er waren ook amper klachten voor nachtlawaai. Burgemeester Vincent Van Quickenborne

Amper klachten voor nachtlawaai

De interesse voor De Warmste Week was immens. Het Mandelaplein, met een maximumcapaciteit van 7.000 bezoekers voor De Warmste Week, ging enkele keren tijdelijk dicht. De mensen trokken ook naar restaurants en cafés, de ijspiste op de Grote Markt, het overdekte kerstdorp op het Schouwburgplein, noem maar op. Iederéén wilde er gewoon bij zijn, om het unieke gevoel van De Warmste Week ook echt te ervaren. “Het was de drukste week ooit voor Kortrijk”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Er waren wel files af en toe, maar het gevreesde verkeersinfarct bleef uit. Het openbaar vervoer werd goed gebruikt, er werd veel gefietst, De Warmste Boot, de riksja’s, het toeristisch treintje, het was allemaal een succes. Grote incidenten bleven uit op het Nelson Mandelaplein. Er waren ook amper klachten voor nachtlawaai. De wachttijden om op het Mandelaplein te raken? Die waren nooit langer dan 40 minuten. Er kon nog meer volk binnen op het plein, ja. Maar we wilden het aangenaam houden, vooral voor gezinnen met kinderen. Een zeer goeie beslissing. Depart te klein? Depart is vooral een fantastische concertzaal. Er zijn weinig andere sites in Vlaanderen waar je hetzelfde kan doen. Depart is naam aan het maken.”

De vliegende StuBru-reporters die de stad in trokken, dat was geweldig. Ook het Nelson Mandelaplein zelf ademde Kortrijk. Burgemeester Vincent Van Quickenborne

Kamping Kerstmis

De Warmste Week was volgens Van Quickenborne niet enkel ín Kortrijk, maar vooral mét Kortrijk: “De vliegende StuBru-reporters die de stad in trokken, dat was geweldig. Ook het Nelson Mandelaplein zelf ademde Kortrijk. Kamping Kerstmis (met onder meer live optredens van Jebroer, G Goran en Marina Wally, red.) elke avond op het Nelson Mandelaplein: dat was gewoon tóp en een knipoog naar het Kortrijkse festival Kamping Kitsch. De rockbar El Presidio verwees naar ons metalfestival Alcatraz. Kortrijk Drumt opende De Warmste Week grandioos. Onze toppers Goose, Amenra, SX, Balthazar en Ozark Henry maakten De Warmste Week song Music Is Our Answer en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Het was een zeer muzikale editie, met véél ambiance. De artiesten traden àllemaal gratis op. Het smaakt inderdaad naar meer. Zo zouden we graag telkens in de periode rond 21 juli een zomerfestival laten organiseren op het Mandelaplein”, aldus Vincent Van Quickenborne. Wordt ongetwijfeld vervolgd.