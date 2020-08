Spectaculaire achtervolging vanuit Antwerpen eindigt met crash in Kortrijk: “Verdachten haalden snelheden tot 260 km per uur” Alexander Haezebrouck

21 augustus 2020

13u08 80 Kortrijk Op de E17 heeft het ‘snelleresponsteam’ van de politiezone Antwerpen donderdagavond een waanzinnige achtervolging ingezet op een Volkswagen met Franse nummerplaat. De verdachten haalden snelheden tot 260 kilometer per uur en doofden zelfs hun lichten. Ze crashten uiteindelijk op de afrit Kortrijk Oost. “In een half uur stonden ze van Antwerpen in Kortrijk”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de politiezone Antwerpen.



Het snelleresponsteam (SRT) van de politiezone Antwerpen reed donderdagavond met een anonieme wagen op de E19 toen ze te maken kregen met een bumperklever. Toen ze aan de kant gingen, stoof de andere auto als een speer weg. “Ons team heeft meteen de achtervolging ingezet om de auto aan de kant te zetten”, vertelt Bruyns.

Op een bepaald moment doofden de verdachten zelfs hun lichten. Daarmee hebben ze heel wat mensen in gevaar gebracht Wouter Bruyns, woordvoerder politiezone Antwerpen

Maar dat was buiten de bestuurder gerekend. De achtervolging vond eerst plaats in Antwerpen in de buurt van het Sportpaleis over de Bredabaan in Merksem, de Kapelsesteenweg, de E19, de Antwerpse Ring en zo verder richting de Kennedytunnel. Daarna stoof de bestuurder opnieuw de snelweg op om via de E17 richting Frankrijk te rijden. “De verdachten haalden enorm hoge snelheden tot 260 kilometer per uur. Op een bepaald moment doofden ze zelfs hun lichten. Daarmee hebben ze heel wat mensen in gevaar gebracht. Het vroeg enorm veel professionaliteit van onze agenten om die wagen zo veilig mogelijk te blijven volgen.”

Bocht gemist

Ook de Oost-Vlaamse wegpolitie werd ingezet. In West-Vlaanderen zette de wegpolitie een barricade op. Dat hadden de inzittenden echter gemerkt en dus wilden ze de afrit Kortrijk Oost nemen, maar daar liep het fout. Door hun hoge snelheid misten de scherpe bocht volledig en vlogen ze over de middenberm. Uiteindelijk kwamen ze in de struiken terecht. “Daarna zetten de vier inzittenden het op een lopen, maar we zaten hen op de hielen en konden ze alle vier redelijk snel arresteren.”

Onderweg naar Nederland voor drugs

Het viertal werd overgebracht naar het cellencomplex van de wegpolitie. De inzittenden zijn gekend bij justitie. Ze verklaarden dat ze onderweg waren naar Nederland om drugs te kopen. Tijdens een uitgebreide inspectie van het voertuig en de verdachten kon de politie echter geen drugsaantreffenvinden. “Geen enkele van de achtervolgende teams heeft gemerkt dat ze iets uit hun raam zouden gegooid hebben”, beluit woordvoerder Bruyns.

De auto van de verdachten is rijp voor de schroothoop, maar werd wel in beslag genomen. Het viertal is ondertussen weer vrijgelaten omdat de politie niets heeft aangetroffen. De politie maakte wel pv’s op voor al hun verkeersovertredingen en het ongeval.