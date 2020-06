Speciaalzaak in e-bikes Cool Electro Cycles versterkt Doorniksestraat Peter Lanssens

25 juni 2020

14u02 0 Kortrijk Cool Electro Cycles opent in Kortrijk binnenkort een ruime beleveniswinkel in de Doorniksestraat, recht tegenover de Vlasmarkt. “Cool Electro Cycles is door zijn sterke specialisatie in elektrische fietsen uniek in de regio”, vertellen zaakvoerders Christophe en Nicolas Cool.

De vestiging in Kortrijk is de zesde voor Cool Electro Cycles na Blankenberge, Torhout, Tielt, Waregem en Roeselare. De zaak in Kortrijk zal een breed gamma van elektrische citybikes, trekking bikes, mountainbikes en elektrische racefietsen aanbieden. Elektrische bakfietsen en steps vullen het assortiment aan.

De zaak in de Doorniksestraat is makkelijk bereikbaar. Er is ook veel parking in de buurt. “We staan voor kwaliteitsvolle e-bike merken met Norta, Kalkhoff, Raleigh, Gazelle, Haibike en als kers op de taart de highspeed fietsen van Stromer”, vertellen zaakvoerders Christophe en Nicolas Cool.

“Elektrische fietsen zijn nu een vaste waarde in het straatbeeld, voor jong en oud. Het is een openbaring voor wie eraan begint. Fietsen en plezier zijn weer één. Ook jonge mensen zien de voordelen van extra ondersteuning voor woon-werkverkeer in. Klanten kunnen rekenen op een uitstekende service van vriendelijke en gekwalificeerde e-bike specialisten. Zij nemen tijd om alle wensen te bespreken en een fiets op maat te bezorgen, waar je lang plezier aan hebt. Alle modellen die je bevallen, kan je testen. En ‘last but not least’: elektrische fietsen vragen gespecialiseerd onderhoud en deskundige herstelling. Onze technici volgen in dat kader regelmatig bijscholing.”

Cool Electro Cycles is in 2015 door de West-Vlaamse broers Christophe en Nicolas Cool opgericht: “Onze waarden zijn enthousiasme, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en oplossingsgerichtheid. Het is onze visie om met de Cool Electro Cycles shop in Kortrijk de leukste belevenisplaats in de stad te zijn. Waar mensen kennismaken met betrouwbare elektrische fietsen die hen altijd plezier schenken. Vandaar onze leuze: Gezwind tegenwind!

“Wie niet kan wachten tot de nieuwe winkel in Kortrijk open gaat, kan al een kijkje nemen in één van onze andere shops en kan al een bestelling plaatsen. Cool Electro Cycles levert daarna gratis aan huis in Kortrijk. En van zodra de shop open is, kan je genieten van een kwalitatieve en persoonlijke service bij jou in de buurt.”

Lees er meer over op www.coolelectrocycles.be.