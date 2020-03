Spanje strijdt met Kortrijkse sproeikanonnen tegen dodelijk coronavirus Peter Lanssens

24 maart 2020

15u49 0 Kortrijk Het is alle hens aan dek in Spanje. Waar volgens de meest recente dagcijfers weer ruim 500 mensen aan de gevolgen van Covid-19 overleden. De Spaanse overheid neemt draconische maatregelen in een poging het tij te doen keren en zet nu ook professionele vernevelaars in. Om bijvoorbeeld rusthuizen te desinfecteren tegen corona. Die geautomatiseerde machines komen van het Kortrijkse bedrijf Savic Engineering. “We krijgen wereldwijd aanvragen en hopen zo ons steentje bij de dragen tot de bevordering van de volksgezondheid”, zegt zaakvoerder Mirko Savic.

De industriële ontstoffings- en ontsmettingsmachines van Savic Engineering worden sinds enkele dagen in het zwaar getroffen Leganés bij Madrid ingezet. “Vijf van onze machines desinfecteren er om onder meer straten, (rust)huizen, grote openbare ruimtes en hallen”, vertelt Mirko Savic. “Het is pas het begin van de hele operatie, denk ik. De lokale overheden bekijken momenteel of ze nog meer machines kunnen bestellen. We hebben al jaren een goeie band met Spanje, door ons wereldwijd dealernetwerk. Voornamelijk in de stofbestrijding, water vernevelen helpt het best bij de afbraak van een gebouw, maar nu dus in de bestrijding van Covid-19. We hopen ook elders in de wereld ons steentje te kunnen bijdragen tot de bevordering van de volksgezondheid. Want de expertise die we nu samen met onze Spaanse vrienden aan het opbouwen zijn, kan zeker op grote schaal worden ingezet. We staan klaar om tot vijftig machines per maand te leveren, als die noodzaak er is.”

Golfstaten en USA

De aanvragen stromen binnen bij Savic Engineering, gevestigd in het bedrijvenpark Evolis in Kortrijk. “Vooral Golfstaten in het Midden-Oosten tonen interesse, zoals Bahrein, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar”, vertelt Mirko Savic. “We hebben ondertussen ook contact met het leger in Zuid-Afrika. En de krant New York Times liet al zijn oog vallen op onze machines, dus wellicht gaat de USA eveneens snel volgen. De beelden van onze vernevelaars tegen corona gaan stilaan de wereld rond. Of de machines ook in België ingezet worden? Als er vraag naar is, mogen ze bellen. We staan klaar om de machines ook in eigen land te ontplooien.”

Geautomatiseerd

Wat is het geheim van de Spraystream van Savic Engineering, tegen het dodelijke coronavirus? “Ze zijn eerst grondig getest in Spanje. En ze zijn nu na enkele kleine aanpassingen goed bevonden”, zegt Mirko Savic. “De machines genereren op een heel gecontroleerde manier waterdruppels. Waar een desinfecterend product aan toegevoegd is. Die mix wordt verneveld met een turbine systeem. De geautomatiseerde machines worden vanop afstand bestuurd. Wat toelaat om snel grote oppervlaktes te desinfecteren, met het gepaste debiet en de juiste dosis. Ons systeem werkt efficiënt, zonder de omgeving onder water te zetten, en met een minimum aan uitvoerend personeel. We hebben een grote waaier aan machines, geschikt voor zowel binnen als buiten.”

Niet te onderschatten

Er werken vijftien personeelsleden bij Savic Engineering in Kortrijk. “De gevolgen van de coronacrisis zijn ook bij ons niet te onderschatten”, vertelt Mirko Savic. “Onze bedienden werken nu vooral thuis. En de productie is in enkele ploegen opgedeeld, die elkaar wekelijks afwisselen. Om onderlinge contacten tot een minimum te beperken. Het is voor alle mensen, bedrijven en onze hele economie geen eenvoudige periode, ook financieel. Het worden zeer moeilijke tijden. Hopelijk zijn we allemaal snel van corona verlost”, aldus Mirko Savic.