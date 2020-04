Spanjaarden helpen nieuwe tentoonstellingszaal in Kortrijkse Groeningeabdij ontwerpen Peter Lanssens

14 april 2020

12u00 0 Kortrijk De stad Kortrijk maakt zoals bekend 6,78 miljoen euro vrij om een moderne tentoonstellingsruimte in te richten in de Groeningeabdij in het Begijnhofpark. De studieopdracht voor het ontwerp is ondertussen gegund. En daar zitten Spaanse toppers bij, van studio Barozzi Veiga in Barcelona.

De komst van de hypermoderne tentoonstellingsruimte in de Groeningeabdij is een must. “Om internationaal weer een rol van betekenis te spelen”, gaf schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) eerder al mee. Ook voorzien: een verrassende stadsliving waarin het verhaal van stad en streek gebracht wordt. En een café en terras met zicht op het park, waar beeldende kunstenaars elkaar ontmoeten. De studieopdracht om dit alles te ontwerpen is nu gegund aan Barozzi Veiga uit Barcelona, Koplamp-Architecten uit Roeselare en Tab Architects uit Gent.

Die tijdelijke vereniging is economisch de meest voordelige bieder, met de beste prijskwaliteitsverhouding. Zo staat in het verslag van het schepencollege. Een jury vol expertise hakte de knoop finaal door. Zaten in die jury: Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, architect Pieter T’Jonck, consulent Onroerend Erfgoed Frederik Mahieu, projectleider Team Gebouwen Bert Sabbe, teamcoach Team Musea Isabelle De Jaegere, curator Gautier Platteau en schepen Axel Ronse. Het doel is om alle werken voor het project Groeningeabdij tegen 2023 te voltooien.