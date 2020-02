Sp.a-voorzitter Conner Rousseau voert actie op markt in Kortrijk: “We zijn de stilstand in ons land beu” Peter Lanssens

10u58 13 Kortrijk Nationaal sp.a-voorzitter Conner Rousseau en onder meer parlementairen Maxim Veys uit Kortrijk en Melissa Depraetere uit Harelbeke trokken maandagochtend naar de markt in Kortrijk. “We zijn de stilstand in ons land beu. Wie vindt dat de politiek vandaag niet werkt, heeft gelijk”, zeggen ze.

“Het is tijd om opnieuw vooruit te gaan, met oplossingen voor problemen waar burgers wakker van liggen. Stop met de politieke spelletjes en werk op basis van inhoud aan een regering. Voor ons betekent dat in de eerste plaats een sociale ommekeer. We moeten vooruit voor hogere lonen en pensioenen, voor de beste zorg voor iedereen, voor veiligheid en voor sociaal klimaatbeleid. Dat is de ommekeer die we moeten verwezenlijken. Want ondertussen vindt iedereen dat wie zijn hele leven werkte, recht heeft op een pensioen van minstens 1.500 euro. Wel, waar wachten we dan nog op?”, aldus de sp.a-politici. Wie de oproep van sp.a om vooruit te gaan wil ondertekenen en info wenst over de oplossingen van de socialisten: www.opnieuwvooruit.be.