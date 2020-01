Sp.a-voorzitter Conner Rousseau: “Ik ben voor de helft Kortrijkzaan” Peter Lanssens

19 januari 2020

15u24 0 Kortrijk “Ik ben voor een kwart of misschien zelfs voor de helft Kortrijkzaan”, zei nationaal sp.a-voorzitter Conner Rousseau (27) uit Sint-Niklaas zaterdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van sp.a in Kortrijk. “Zijn vader Jo Rousseau is van Kortrijk afkomstig”, gat schepen Philippe De Coene duiding. “Wijlen de grootmoeder van Conner, Cecile Delrue, zat in de gemeenteraad in Kortrijk.”

Cecile Delrue (94), die eind juli 2017 overleed, was van 1971 tot 1989 gemeenteraadslid voor de toenmalige SP in Kortrijk. Haar moeder Maria Desmet, de overgrootmoeder van Conner, was op haar beurt gemeenteraadslid van 1932 tot 1964 in Kortrijk. Maria Desmet was destijds zelfs het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid voor de socialistische partij in Kortrijk. Naar haar werd het Maria Desmetplein langs de Brugsesteenweg genoemd.